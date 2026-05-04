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Alianza Lima cantó 'Gallo Negro' en la cara de Universitario y así reaccionaron las cremas
Alianza Lima festejó el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley en la cara de Universitario, cuando las cremas iban a recoger la medalla de tercer puesto.
Alianza Lima salió tricampeón de la Liga Peruana de Vóley tras derrotar por 3-2 a la San Martín en la gran final del torneo nacional. Luego de ello, previo a la ceremonia de premiación, las blanquiazules celebraron en la cara de Universitario de Deportes y las jugadoras cremas reaccionaron de la siguiente manera. Acá te contamos los detalles.
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El cuadro de Matute subió un video a sus redes sociales en el que se ve a sus voleibolistas cantando la popular canción 'Gallo Negro' minutos antes de volver al campo del Polideportivo Lucha Fuentes en Villa El Salvador, esto para recibir la presea de oro y levantar la copa de Primera División frente a toda la hinchada.
No obstante, junto a ellas estaban las chicas de Universitario de Deportes, quienes se encontraban esperando para ser homenajeadas brevemente por haber obtenido el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley, y también porque algunas de sus jugadoras se encontraban nominadas entre las mejores deportistas de la temporada.
Por ello, las voleibolistas de la 'U' vieron cómo todas las de Alianza Lima cantaban y celebraban literalmente en su cara. No obstante, fueron sumamente respetuosas y no se acercaron a decirles algo o buscar crear alguna discusión. Luego todas salieron al terreno de juego para iniciar con la ceremonia de premiación, donde también estuvo la San Martín para recibir la medalla de plata.
Alianza Lima sufrió su primera baja para la siguiente temporada
Al término del partido, le preguntaron a Maeva Orlé si realmente se marchará de Alianza Lima y respondió lo siguiente: "Fue mi último partido con Alianza. De verdad que yo voy a salir con mucho cariño. Me pesa un poco porque amo esto, pero sí, la vida es así. Nos vemos, probablemente en otra vida. Sí (se va)".
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