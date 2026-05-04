COP: Renzo Manyari expuso observaciones a la nueva Ley del Deporte ante el Congreso

El presidente del Comité Olímpico Peruano, Dr. Renzo Manyari Velazco se presentó en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República presidida por Segundo Montalvo Cubas, para exponer y discutir el proyecto de la nueva Ley del Deporte. Entre los presentes estuvieron además la presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, Luisa Villar, el presidente de la Federación Nacional de Tiro Peruana, Juan Carlos Huerta y el director de la Dirección de Recreación y Promoción del Deporte del IPD, José Luis Casas entre otros.

Manyari Velazco señaló ante la Comisión que “hay dos grandes entendimientos que definitivamente es valioso poner en la mesa de debate nacional por primera vez en muchísimos años sobre las necesidades del deporte nacional. Pero coincidimos que falta muchísimo por enriquecer en este proyecto de ley desde los diferentes sectores. Entiendo que es una tercera mesa de trabajo, sin embargo, para el Comité Olímpico Peruano, la mayoría de federaciones deportivas nacionales, y la Asociación Nacional Paralímpica, es la primera vez”, indicó Renzo Manyari.

“El primer proyecto de ley que se debatió en el pleno del Congreso y que finalmente se devolvió a la comisión, tenía como puntos centrales la necesidad de socializar esta norma. Queda claro que falta mucho por socializar y eso es muy valioso, porque hay un interés real por parte del sistema deportivo nacional. Aquí están presentes cuatro o cinco federaciones nacionales de 60. En la mañana, en mi calidad de presidente del Comité Olímpico Peruano, me tomé el trabajo de hablar con cada federación. La gran mayoría de esas sesenta federaciones no ha recibido la convocatoria, por lo cual, como comité, quedo a disposición de poder coordinar con la secretaría de esta comisión para dar los contactos de estas federaciones y se pueda convocar por una sociabilización adecuada”, indicó Manyari.

“En este proyecto de ley hemos detectado más de 45 artículos que tienen que ser mejorados necesariamente para adecuarse a la realidad del sistema deportivo nacional e internacional. Con muchísimo respeto me permito aportar también lo siguiente. Debo diferir respetuosamente de los ejes centrales de esta, de este proyecto de ley. Hay propuestas que lesionan severamente la autonomía de gobierno de las federaciones y de las asociaciones civiles, como son el Comité Olímpico Peruano y la Asociación Nacional Paralímpica”, señaló con contundencia.

Renzo Manyari se presentó ante el Congreso de la República

“No se puede exigir a una federación cómo tienen que elegir a sus representantes, cómo deben o no admitir o expulsar o aceptar renuncia de sus asociados. Nadie aquí va a ir al Club Nacional, al Club Regatas Lima o le va a exigir al Club Universitario de Deportes cómo, cuándo y de qué manera tiene que aceptar a sus asociados. Eso, de hacerlo, lesiona el núcleo mismo del derecho a la libertad de asociación. Por lo tanto, deviene inconstitucional”.

Manyari dijo también que “un presidente del IPD debe ser necesariamente alguien que tenga experiencia en federación deportiva nacional. ¿Cómo pretendemos que alguien sea el regente del deporte nacional si no tiene la conciencia propia de lo que significa la rendición de subvenciones, el ejercicio de federaciones, de selecciones nacionales, el entendimiento propio del sistema en general?

“Existe en este proyecto de ley, una contradicción severísima de pilares fundamentales como es entender la recreación, el deporte de alto rendimiento, la actividad física, quiénes son los regentes. Este proyecto de ley es inviable, que tiene que corregirse necesariamente con los aportes de los actores, como son IPD, Minedu, por supuesto, y de las federaciones deportivas nacionales. Adicionalmente, existe un planteamiento, a nuestro entender inadecuado, de la administración de justicia”.

“Me parece absolutamente perfecto que la Federación Peruana de Fútbol tenga esa autonomía. Porque de lo contrario, las federaciones internacionales nos suspenden. Pero, ¿por qué solamente con fútbol?. ¿Por qué a las federaciones deportivas nacionales sí nos tienen que decir cómo elegir a nuestros presidentes, cómo manejar nuestros recursos privados, cómo determinar quién es calificado o no, cómo administrar nuestra justicia, a quién admitir y a quién no admitir como asociación?. Si los objetivos de la norma es erradicar la corrupción, la discriminación, un uso inadecuado de las actividades deportivas, entonces, ¿por qué se establecen instrumentos normativos que justamente lesionan la gobernabilidad, la autonomía, el ejercicio de los recursos, la representación, la administración de justicia y el trato igualitario entre la norma?”, subrayó.

“¿Cuál es la valía del Comité Olímpico Peruano?. Un comité olímpico tiene como objeto principal llevar o clasificar atletas a los Juegos Olímpicos. Pero quien compite en unos Juegos Olímpicos no es el Perú, sino el Comité Olímpico Nacional. Ergo, con las federaciones. No compite el Perú, compite la Federación Peruana de Tiro, la Federación Peruana de Surf, en sus campeonatos mundiales y el país a través de ellos, por ejemplo. Por eso es que el Comité Olímpico Peruano tiene la representación exclusiva ante el Comité Olímpico Internacional y organismos internacionales regentes en diferentes regiones o zonas o continentes o a nivel mundial. El COP y la Asociación Nacional Paralímpica somos quienes representamos al país en esos ámbitos y es por eso la necesidad intrínseca de tener a ambas instituciones en el Consejo Directivo del IPD, porque somos finalmente la voz del alto rendimiento a nivel internacional”.



