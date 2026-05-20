Fichajes Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: altas, bajas, renovaciones y rumores de HOY

La Liga Peruana de Vóley sigue generando impacto entre los seguidores, más aún a estas alturas, cuando pasa de todo en el mercado de fichajes. Conoce cómo van las altas, salidas, rumores y renovaciones que se dan en diversos clubes como Alianza Lima, Universitario, Club San Martín, entre otros. Cada uno de los planteles busca cumplir sus objetivos para orgullo de su afición.

Fichajes de Alianza Lima Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

Salidas

Maeva Orlé

Elina Rodríguez

Yanlis Feliz

Doris Manco

Facundo Morando, director técnico (DT)

Altas

Cristina Cuba

Flavia Montes

Allison Holland

Daniela Bulaich

Rumores

Doris Gonzáles (salida)

Maricarmen Guerrero (salida)

Meegan Hart (salida)

Ángela Leyva (fichaje)

Ivonne Montaño (fichaje)

Alondra Alarcón (fichaje)

Zoila La Rosa (fichaje)

Alejandro Miguel Schneider, director técnico (fichaje)

Fichajes de Universitario Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

Altas

Sarah Evaristo

Salidas

Coraima Gómez

Zaira Manzo

Angélica Malinverno

Alexandra Machado

María Paula Rodríguez

Mara Leao

Rumores

Fátima Villafuerte (salida)

Aixa Vigil (fichaje)

Maricarmen Guerrero (fichaje)

Ivonne Montaño (fichaje)

Claudio Palza (fichaje)

Ingrid Herrada (fichaje)

Fichajes de San Martín Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

Rumores

Marco Blanco, director técnico (fichaje)

Fernanda Tomé (salida)

Marina Scherer (fichaje)

Aixa Vigil (salida)

Alexandra Machado (fichaje)

Yanlis Féliz (fichaje)

Meegan Hart (fichaje)

Julieta Lazcano (fichaje)

María Paula Rodríguez (fichaje)

Zoila La Rosa (fichaje)

Salidas

Flavia Montes

Adeola Owokoniran

Sophia Kruczko

Simone Scherer

Shiamara Almeida

Andrea Sandoval

Renovaciones

Pamela Cuya

Brenda Lobatón

Ginna López

Angélica Aquino

Fichajes de Circolo Sportivo Italiano Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

Renovaciones

Julieta Holzmaisters

Salidas

Astrid Ruiz

Rumores

María Paula Rodríguez (fichaje)

Eugenia Nosach (renovación)

Altas

Natalia Monteiro

Mariane Casas

Anghela Barboza

Coraima Gómez

Fichajes de Géminis: altas, salidas, rumores y renovaciones

Salidas

Anghela Barboza

Katielle Alonzo

Renovaciones

Florangel Terrero (negociaciones)

Vielka Peralta (negociaciones)

Natalia Málaga (negociaciones)

Altas

Andrea Sandoval

Rumores

María Paula Rodríguez (fichaje)

Fichajes de Atenea: altas, salidas, renovaciones y rumores

Rumores

María Paula Rodríguez (fichaje)

Renovaciones

Isabel Fernández

Nicole Pérez

María José Rojas

Salidas

Manuela Sierra

Fichajes de Rebaza Acosta: altas, salidas, renovaciones y rumores

Salidas

Tato Rivero, director técnico

Altas

Martín Rodríguez, director técnico

Fichajes de Deportivo Soan: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

Salidas

Mauro Boasso, director técnico

Julibeth Payano

Allison Holland

Altas

Víncius Fernández, director técnico

Renovaciones

Camila Pineda

Camila Mendoza

Angela Jimenez

Liana Torres

Fichajes de Olva Latino: altas, salidas, renovaciones y rumores

Salidas

Ingrid Herrada

¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

Según información de la Federación Peruana de Vóley (FPV), la edición 2026-2027 de la Liga Peruana de Vóley se iniciará el próximo 5 de octubre del presente año. Si se respetan los calendarios de ediciones anteriores, el torneo debe culminar en abril del 2027.