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Fichajes Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: altas, bajas, renovaciones y rumores de HOY

Revisa cómo va el mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027 con las escuadras protagonistas como Alianza Lima, Universitario, San Martín, entre otros.

Diego Medina
Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027.
Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. | Foto: Composición LÍBERO.
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La Liga Peruana de Vóley sigue generando impacto entre los seguidores, más aún a estas alturas, cuando pasa de todo en el mercado de fichajes. Conoce cómo van las altas, salidas, rumores y renovaciones que se dan en diversos clubes como Alianza Lima, Universitario, Club San Martín, entre otros. Cada uno de los planteles busca cumplir sus objetivos para orgullo de su afición.

Maeva Orlé se despidió de Clarivett Yllescas. Foto: IG

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Fichajes de Alianza Lima Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

Salidas

  • Maeva Orlé
  • Elina Rodríguez
  • Yanlis Feliz
  • Doris Manco
  • Facundo Morando, director técnico (DT)

Altas

  • Cristina Cuba
  • Flavia Montes
  • Allison Holland
  • Daniela Bulaich

Rumores

  • Doris Gonzáles (salida)
  • Maricarmen Guerrero (salida)
  • Meegan Hart (salida)
  • Ángela Leyva (fichaje)
  • Ivonne Montaño (fichaje)
  • Alondra Alarcón (fichaje)
  • Zoila La Rosa (fichaje)
  • Alejandro Miguel Schneider, director técnico (fichaje)

Fichajes de Universitario Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

Altas

  • Sarah Evaristo

Salidas

  • Coraima Gómez
  • Zaira Manzo
  • Angélica Malinverno
  • Alexandra Machado
  • María Paula Rodríguez
  • Mara Leao

Rumores

  • Fátima Villafuerte (salida)
  • Aixa Vigil (fichaje)
  • Maricarmen Guerrero (fichaje)
  • Ivonne Montaño (fichaje)
  • Claudio Palza (fichaje)
  • Ingrid Herrada (fichaje)

Fichajes de San Martín Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

Rumores

  • Marco Blanco, director técnico (fichaje)
  • Fernanda Tomé (salida)
  • Marina Scherer (fichaje)
  • Aixa Vigil (salida)
  • Alexandra Machado (fichaje)
  • Yanlis Féliz (fichaje)
  • Meegan Hart (fichaje)
  • Julieta Lazcano (fichaje)
  • María Paula Rodríguez (fichaje)
  • Zoila La Rosa (fichaje)

Salidas

  • Flavia Montes
  • Adeola Owokoniran
  • Sophia Kruczko
  • Simone Scherer
  • Shiamara Almeida
  • Andrea Sandoval

Renovaciones

  • Pamela Cuya
  • Brenda Lobatón
  • Ginna López
  • Angélica Aquino

Fichajes de Circolo Sportivo Italiano Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

Renovaciones

  • Julieta Holzmaisters

Salidas

  • Astrid Ruiz

Rumores

  • María Paula Rodríguez (fichaje)
  • Eugenia Nosach (renovación)

Altas

  • Natalia Monteiro
  • Mariane Casas
  • Anghela Barboza
  • Coraima Gómez

Fichajes de Géminis: altas, salidas, rumores y renovaciones

Salidas

  • Anghela Barboza
  • Katielle Alonzo

Renovaciones

  • Florangel Terrero (negociaciones)
  • Vielka Peralta (negociaciones)
  • Natalia Málaga (negociaciones)

Altas

  • Andrea Sandoval

Rumores

  • María Paula Rodríguez (fichaje)

Fichajes de Atenea: altas, salidas, renovaciones y rumores

Rumores

  • María Paula Rodríguez (fichaje)

Renovaciones

  • Isabel Fernández
  • Nicole Pérez
  • María José Rojas

Salidas

  • Manuela Sierra

Fichajes de Rebaza Acosta: altas, salidas, renovaciones y rumores

Salidas

  • Tato Rivero, director técnico

Altas

  • Martín Rodríguez, director técnico

Fichajes de Deportivo Soan: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

Salidas

  • Mauro Boasso, director técnico
  • Julibeth Payano
  • Allison Holland

Altas

  • Víncius Fernández, director técnico

Renovaciones

  • Camila Pineda
  • Camila Mendoza
  • Angela Jimenez
  • Liana Torres

Fichajes de Olva Latino: altas, salidas, renovaciones y rumores

Salidas

  • Ingrid Herrada

¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

Según información de la Federación Peruana de Vóley (FPV), la edición 2026-2027 de la Liga Peruana de Vóley se iniciará el próximo 5 de octubre del presente año. Si se respetan los calendarios de ediciones anteriores, el torneo debe culminar en abril del 2027.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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