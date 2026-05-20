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Fichajes Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: altas, bajas, renovaciones y rumores de HOY
Revisa cómo va el mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027 con las escuadras protagonistas como Alianza Lima, Universitario, San Martín, entre otros.
La Liga Peruana de Vóley sigue generando impacto entre los seguidores, más aún a estas alturas, cuando pasa de todo en el mercado de fichajes. Conoce cómo van las altas, salidas, rumores y renovaciones que se dan en diversos clubes como Alianza Lima, Universitario, Club San Martín, entre otros. Cada uno de los planteles busca cumplir sus objetivos para orgullo de su afición.
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Fichajes de Alianza Lima Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones
Salidas
- Maeva Orlé
- Elina Rodríguez
- Yanlis Feliz
- Doris Manco
- Facundo Morando, director técnico (DT)
Altas
- Cristina Cuba
- Flavia Montes
- Allison Holland
- Daniela Bulaich
Rumores
- Doris Gonzáles (salida)
- Maricarmen Guerrero (salida)
- Meegan Hart (salida)
- Ángela Leyva (fichaje)
- Ivonne Montaño (fichaje)
- Alondra Alarcón (fichaje)
- Zoila La Rosa (fichaje)
- Alejandro Miguel Schneider, director técnico (fichaje)
Fichajes de Universitario Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones
Altas
- Sarah Evaristo
Salidas
- Coraima Gómez
- Zaira Manzo
- Angélica Malinverno
- Alexandra Machado
- María Paula Rodríguez
- Mara Leao
Rumores
- Fátima Villafuerte (salida)
- Aixa Vigil (fichaje)
- Maricarmen Guerrero (fichaje)
- Ivonne Montaño (fichaje)
- Claudio Palza (fichaje)
- Ingrid Herrada (fichaje)
Fichajes de San Martín Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones
Rumores
- Marco Blanco, director técnico (fichaje)
- Fernanda Tomé (salida)
- Marina Scherer (fichaje)
- Aixa Vigil (salida)
- Alexandra Machado (fichaje)
- Yanlis Féliz (fichaje)
- Meegan Hart (fichaje)
- Julieta Lazcano (fichaje)
- María Paula Rodríguez (fichaje)
- Zoila La Rosa (fichaje)
Salidas
- Flavia Montes
- Adeola Owokoniran
- Sophia Kruczko
- Simone Scherer
- Shiamara Almeida
- Andrea Sandoval
Renovaciones
- Pamela Cuya
- Brenda Lobatón
- Ginna López
- Angélica Aquino
Fichajes de Circolo Sportivo Italiano Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones
Renovaciones
- Julieta Holzmaisters
Salidas
- Astrid Ruiz
Rumores
- María Paula Rodríguez (fichaje)
- Eugenia Nosach (renovación)
Altas
- Natalia Monteiro
- Mariane Casas
- Anghela Barboza
- Coraima Gómez
Fichajes de Géminis: altas, salidas, rumores y renovaciones
Salidas
- Anghela Barboza
- Katielle Alonzo
Renovaciones
- Florangel Terrero (negociaciones)
- Vielka Peralta (negociaciones)
- Natalia Málaga (negociaciones)
Altas
- Andrea Sandoval
Rumores
- María Paula Rodríguez (fichaje)
Fichajes de Atenea: altas, salidas, renovaciones y rumores
Rumores
- María Paula Rodríguez (fichaje)
Renovaciones
- Isabel Fernández
- Nicole Pérez
- María José Rojas
Salidas
- Manuela Sierra
Fichajes de Rebaza Acosta: altas, salidas, renovaciones y rumores
Salidas
- Tato Rivero, director técnico
Altas
- Martín Rodríguez, director técnico
Fichajes de Deportivo Soan: salidas, fichajes, renovaciones y rumores
Salidas
- Mauro Boasso, director técnico
- Julibeth Payano
- Allison Holland
Altas
- Víncius Fernández, director técnico
Renovaciones
- Camila Pineda
- Camila Mendoza
- Angela Jimenez
- Liana Torres
Fichajes de Olva Latino: altas, salidas, renovaciones y rumores
Salidas
- Ingrid Herrada
¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley 2026-27?
Según información de la Federación Peruana de Vóley (FPV), la edición 2026-2027 de la Liga Peruana de Vóley se iniciará el próximo 5 de octubre del presente año. Si se respetan los calendarios de ediciones anteriores, el torneo debe culminar en abril del 2027.
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