Gregorio Pérez elogió a figura argentina que estampó su firma con Universitario: "Experiencia"

Universitario de Deportes está a punto de enfrentar a Nacional de Uruguay en un partido decisivo por la Copa Libertadores 2026. En la previa de este encuentro, el técnico Gregorio Pérez brindó una entrevista y sorprendió al elogiar a una figura argentina que firmó con los cremas para revertir su mal momento en la temporada.

Gregorio Pérez elogió a figura argentina que firmó con Universitario

Nos referimos a Héctor Cúper, reconocido estratega que hará su debut oficial en el banquillo de Universitario en este partido. Precisamente, Gregorio Pérez brindó una entrevista ante las cámaras de L1 Radio, donde le consultaron por su análisis de la actualidad de los cremas.

Ante ello, el uruguayo dejó entrever su satisfacción por la llegada de Cúper, a quien considera alguien de mucha experiencia, la misma que buscará inculcar en el plantel merengue. En esa línea, indicó que la ‘U’ sigue teniendo un plantel con grandes jugadores, pese a las salidas.

Video: L1 Radio

"No me cabe la menor duda de que (Héctor Cúper) va a volcar su experiencia a un plantel que sigue manteniendo potencial, más allá de que salieron algunos jugadores. La ‘U’ mantiene la estructura, no sé cual va a ser la propuesta futbolística, lleva un tiempo de adaptación. Los clubes grandes con historia siempre tienen que estar en los primeros lugares, porque hoy se tiene poca paciencia", señaló.

Gregorio Pérez expresó su entusiasmo por el futuro de Universitario

Por otro lado, Gregorio Pérez también expresó su deseo de que Universitario pueda reforzarse a mitad de año y pelear el título nacional. No obstante, fue contundente al señalar que el club tiene grandes proyectos para el futuro, pero para ello necesitará el apoyo de su hinchada.

“La ‘U’ se puede armar bien para la segunda parte del año y pelear el campeonato local, ojalá que lo pueda pelear. Es un club inmenso, está muy bien y tiene gente muy inteligente trabajando. Hay proyectos de futuro cercano que van a ser muy importantes para el desarrollo. La ‘U’ va por buen camino. Necesita el apoyo de la gente para que los proyectos se puedan concretar” , concluyó.