Sporting Cristal vs Junior se medirán este miércoles 20 de mayo por la quinta jornada del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 desde el Estadio Jaime Morón de Cartagena. Los rimenses buscan un triunfo importante que los acerque a su objetivo de llegar a los octavos de final. Este duelo dará inicio a las 9.00 p. m. (hora peruana). De igual forma, la transmisión se podrá ver por la señal de ESPN y Disney Plus.

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¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para el inicio del partido de Sporting Cristal vs Junior por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026.

Perú, Ecuador y Colombia: 9.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 10.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 11.00 p. m.

México y Centroamérica: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 10.00 p. m.

España: 4.00 a. m. (del jueves)

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores?

El partido entre Sporting Cristal vs Junior contará con la transmisión EN DIRECTO por la señal exclusiva de ESPN para todo el Perú y el resto de Sudamérica. De igual manera, este duelo también se podrá visualizar EN VIVO ONLINE GRATIS por la señal de Disney Plus.

Previa del partido Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal tiene la obligación de conseguir un triunfo en suelo colombiano tras su mal rendimiento en la Liga 1. Los rimenses han sido muy irregulares en esta temporada, pero tienen el plus de que dependen de sí mismos para acceder a octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Sporting Cristal buscará los tres puntos ante Junior para tener pie y medio en octavos de final.

El cuadro dirigido por Zé Ricardo solo ha podido sumar una victoria en los últimos siete partidos y el panorama se complica luego de que se informara que Santiago González, Miguel Araujo y Luis Iberico quedaron fuera por lesión. Sin embargo, se ilusionan con lograr el golpe de visita y dar un paso agigantado hacia su objetivo.

Por su parte, Junior llega motivado por su desempeño doméstico, donde lucha por el título. No obstante, su rendimiento en la Libertadores ha sido paupérrimo, sin registrar victorias en las cuatro jornadas que se han disputado. La escuadra colombiana necesita un triunfo para aspirar, por lo menos, a la Sudamericana.

Junior buscará hacer respetar su localía y aspirar a la Copa Sudamericana

Para ello, se espera mucho de su máxima figura de la temporada, Luis Muriel, su máximo goleador con 11 tantos y una asistencia. Por si no fuese poco, en el banquillo estará el histórico Carlos Bacca como as bajo la manga.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Junior por la Copa Libertadores?

Estos son los canales a los que debes estar atento para ver EN VIVO el partido de Sporting Cristal vs Junior en los distintos países del mundo.

Argentina: Disney Plus.

Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia: ESPN y Disney Plus.

Brasil: ESPN2, Zapping, Claro TV Plus, Disney Plus, Sky Plus y Vivo Play.

Chile, Uruguay y Paraguay: ESPN 2 y Disney Plus.

Venezuela: ESPN, Disney Plus e inter.

México y Panamá: Disney Plus.

Puerto Rico: Fanatiz.

Estados Unidos: Fanatiz, beIN Sports, fuboTV y beIN Sports Connect.

Sporting Cristal vs Junior: pronóstico y apuestas

En la previa, Junior aparece como favorito para quedarse con la victoria y seguir soñando con la clasificación. Te dejamos las cuotas en las principales casas de apuesta.

Casa de apuestas Sporting Cristal Empate Junior Te Apuesto 4.60 3.69 1.78 Inkabet 4.60 3.80 1.78 Betsson 4.45 3.70 1.72 Betano 5.10 3.85 1.75 1xBet 4.84 3.70 1.76 CoolBet 4.75 3.85 1.72

Sporting Cristal vs Junior: árbitros del partido

Árbitro principal: Leandro Rey (Argentina)

Asistente 1: Pablo González ( Argentina )

) Asistente 2: Juan Mamani ( Argentina )

) Cuarto árbitro: Sebastián Martínez ( Argentina )

) VAR: Jorge Baliño ( Argentina )

) AVAR: Pablo Dovalo ( Argentina )

Sporting Cristal vs Junior: alineaciones probables

Posible alineación de Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Luis Abram, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Martín Távara, Yoshimar Yotún, Juan Cruz González, Maxloren Castro; Irven Ávila y Felipe Vizeu.

Posible alineación de Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Fabián Ángel; Jannenson Sarmiento, Bryan Castrillón, Luis Muriel y Guillermo Paiva.

Sporting Cristal vs Junior: historial de enfrentamientos

Sporting Cristal y Junior de Barranquilla se han enfrentado en una sola oportunidad en la Copa Libertadores, con un resultado favorable para la escuadra bajopontina:

28/04/2026 | Sporting Cristal 2-0 Junior (Copa Libertadores 2026)

¿En qué estadio juegan Sporting Cristal vs Junior?

El Estadio Jaime Morón de Cartagena albergará el Sporting Cristal vs Junior

El duelo entre Sporting Cristal vs Junior está programado para disputarse en el Estadio Jaime Morón de Cartagena, Colombia. Este recinto tiene una capacidad de 17.200 espectadores.