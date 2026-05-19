Sporting Cristal y las tres bajas confirmadas para decisivo partido ante Junior por Libertadores

Sporting Cristal afronta uno de los partidos más decisivos de la temporada. Los rimenses se medirán ante Junior en Barranquilla con la obligación de conseguir una victoria que los encamine a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. No obstante, en la previa, se reveló que no contarán con tres jugadores esenciales para Zé Ricardo.

Sporting Cristal y las tres bajas confirmadas para partido ante Junior

El duelo ante Junior será vital para los celestes, ya que puede dejarlos a solo un paso de lograr su ansiada clasificación a la siguiente fase del torneo continental y apaciguar las críticas por su mal rendimiento en la Liga 1. No obstante, se conoció que no contarán con la presencia de Miguel Araujo, Luis Iberico y Santiago González.

La noticia fue revelada por el reconocido periodista Jean Martín Dueñas, quien indicó que los jugadores no fueron considerados para viajar a Colombia, por lo que tampoco integrarán la lista de convocados de Sporting Cristal.

Miguel Araujo, Luis Iberico y Santiago González no jugarán en el Sporting Cristal vs Junior.

“Araujo, Iberico y González no viajan con Sporting Cristal a Colombia para duelo ante Junior. El técnico Ze Ricardo probó con línea de 3 en defensa durante la última práctica”, indicó el citado comunicador en su cuenta de ‘X’.

En esa línea, el periodista deportivo indicó que Zé Ricardo decidió probar un cambio de sistema táctico en el último entrenamiento y pasar a jugar con tres centrales.

Cabe señalar que estas tres bajas responden a lesiones. Miguel Araujo venía siendo atendido por una fascitis plantar. Por su parte, ‘Santi’ continúa con su recuperación de un desgarro que sufrió, e Iberico tuvo que ser sustituido apenas a los 35 minutos en el encuentro ante FC Cajamarca.

¿Qué resultados necesita Sporting Cristal para clasificar a octavos de final?

Sporting Cristal depende de sí mismo para clasificar a la siguiente etapa de la Copa Libertadores. Para ello, primero deberá vencer a Junior y luego repetir la hazaña ante Cerro Porteño. Con ello, los rimenses tendrán segura su presencia en los octavos de final.