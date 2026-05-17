¿Cambios? Sporting Cristal impacta a su afición y anuncia a promesa de 13 años en el primer equipo
Sporting Cristal quiere conseguir buenos resultados en la presente temporada y ahora sorprende con la inclusión de una promesa de 13 años.
Sporting Cristal es uno de los clubes que se ha caracterizado por ser protagonista en el fútbol peruano durante sus años de historia. No solo en lo que respecta a la Primera División masculina, sino también en sus diversas categorías y disciplinas. Este es el caso del plantel femenino, que ha dado de qué hablar con la incorporación de una futbolista promesa de 13 años.
Sporting Cristal suma promesa de 13 años
Se trata de la futbolista Liana Rodríguez, que había sido anunciada por el club celeste desde hace algunos días. Sin embargo, recientemente ingresó en un duelo oficial de la Liga Femenina a sus 13 años, en lo que fue el triunfo de las rimenses por 4-1 ante FC Killas.
La canterana cumplió su gran sueño a temprana edad y espera seguir siendo considerada por el comando técnico para todo lo que resta de la temporada en la Liga Femenina 2026. Sporting Cristal sigue caracterizándose por potenciar a sus futbolistas en formación y así llevarlas hasta el primer equipo.
“Nuestra canterana Liana Rodríguez debutó oficialmente a sus 13 años, convirtiéndose en la canterana más joven en sumar minutos con la Celeste. ¡Felicitaciones, Liana! Que este sea el primero de muchos partidos defendiendo esta camiseta.“, informó Sporting Cristal.
Liana Rodríguez de 13 años debutó con el primer equipo de Sporting Cristal.
Sporting Cristal Femenino es tercero en la tabla
Con la reciente victoria ante FC Killas, Sporting Cristal se ubica en el tercer lugar del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 con 15 unidades. Tiene la misma cantidad de puntos que Alianza Lima y Universitario, pero ambos clubes tienen dos partidos menos que las rimenses.
