Francisco Duclós, ex Alianza Lima, dio el batacazo firmando por campeón nacional: "Experiencia"

El mercado de pases sigue dejando movimientos sorpresivos, con varios equipos en busca de los mejores refuerzos. En ese sentido, recientemente se conoció que el exjugador de Alianza Lima Francisco Duclós sorprendió a los hinchas luego de definir su futuro y concretar su llegada a un equipo campeón del fútbol peruano que buscará alcanzar la gloria.

Francisco Duclós, ex Alianza Lima, dio el batacazo firmando por campeón nacional

Francisco Duclós es uno de los jugadores más recordados por los hinchas de Alianza Lima por su paso por el club. Sin embargo, el futbolista atraviesa una nueva etapa y ahora se confirmó que se une a Pacífico FC para jugar en la Liga 3 durante todo el 2026.

El mismo club hizo oficial su llegada por medio de sus redes sociales y destacó las características del defensor, que buscará aportar en la cancha. Con este fichaje, Duclós intentará recuperar su mejor nivel y aportar su experiencia en un club que busca lograr el ascenso a la Liga 2.

Francisco Duclós fue anunciado como nuevo jugador de Pacífico FC

“Francisco Elías Duclós Flores se integra a nuestro equipo para aportar jerarquía y solidez en el fondo. Con una trayectoria destacada en el fútbol profesional, llega al ‘Gigante de Lima Norte’ listo para imponer su experiencia y liderazgo en cada duelo de la temporada”, fue el mensaje que compartió el club.

Con esta incorporación, Pacífico FC buscará volver a ser protagonista en el fútbol peruano. Cabe recordar que el club tuvo un paso histórico por la máxima categoría tras consagrarse campeón de la Segunda División en el 2012.

¿Cómo le fue a Francisco Duclós en Alianza Lima?

Francisco Duclós tuvo un paso sumamente exitoso por Alianza Lima, equipo con el que jugó durante cinco temporadas (2016-2020) y consiguió el campeonato en 2017, año en el que ganó el Torneo Apertura y el Clausura, y se coronó campeón del fútbol peruano.

Con la camiseta blanquiazul jugó 104 partidos, en los que marcó un gol. Sin embargo, para 2021 no renovó contrato y terminó marchándose a Sport Huancayo.