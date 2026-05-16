Carlos Zambrano rompe su silencio sobre salida de Alianza Lima: "Problemitas que..."

Carlos Zambrano reapareció ante las cámaras y decidió romper su silencio para hablar sobre diversos temas, sobre todo acerca de la actualidad que vive en Sport Boys. Además, también fue consultado sobre su salida de Alianza Lima a inicios de la temporada 2026.

Con respecto a su carrera en el cuadro chalaco, el ‘Kaiser’ afirmó que viene analizando cuál será el siguiente paso en su trayectoria, pues está evaluando la posibilidad de ponerle fin. Sin embargo, reafirmó que se siente bien y atraviesa un buen momento con el conjunto rosado.

"Antes iba año a año, mes a mes, ahora vamos semana a semana. En estos momentos estoy en Sport Boys, estoy muy feliz porque me tocó un grupo muy lindo que me tocó", fueron las primeras palabras del defensor para Latina Televisión.

Carlos Zambrano rompe su silencio sobre salida de Alianza

En otro momento, Zambrano sorprendió al señalar que, a pesar de que se encuentra lejos del elenco íntimo, siempre está pendiente de lo que ocurre dentro del club. Con respecto a su salida, manifestó que, por detalles, se complicó su continuidad en Alianza.

"Aún así mi corazón está pendiente de Alianza Lima también, pero lamentablemente por detallitos, problemitas que pasaron en el fútbol o en lo personal se me complicó todo, pero estoy muy tranquilo y siempre voy a desearle lo mejor a Alianza", comentó el jugador de Boys.

"A cualquier persona le va a incomodar, nadie se va a ir feliz de un lugar. Sería hipócrita decir que me fui feliz. Me fui incómodo y son cosas de la vida. Uno tiene que apechugar y tirar para adelante siempre”, complementó.

En otro momento, también habló sobre su denuncia en Uruguay y señaló que se encuentra tranquilo. "Yo siempre he estado tranquilo, la tormenta la hizo la prensa, con mi conciencia estoy tranquilo y lo que más me importa es lo que pienso yo, no los demás".