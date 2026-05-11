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Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Capitán de Sport Boys y su fuerte comentario sobre Universitario tras empate: "Los hemos borrado"

Nicolás Da Campo habló en zona mixta y aseguró que fueron ampliamente superiores a Universitario, pero que no tuvieron tranquilidad para definir.

Gary Huaman
Nicolás Da Campo declaró tras el empate de Sport Boys y Universitario.
Nicolás Da Campo declaró tras el empate de Sport Boys y Universitario. | Foto: captura/L1 Max
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Sport Boys y Universitario de Deportes empataron a cero en el cierre de la fecha 14 del Torneo Apertura y, con este resultado, los rosados permanecen en los últimos lugares de la tabla de posiciones y los merengues quedaron a ocho puntos del líder Alianza Lima. Tras el final del encuentro, Nicolas Da Campo habló en zona mixta y reveló que ellos debieron haberse quedado con el triunfo.

Revisa cómo marcha la clasificación del Torneo Apertura y la programación de la fecha 14.

PUEDES VER: Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: así quedó tras la fecha 14 del Apertura

¿Qué dijo el capitán de Sport Boys sobre Universitario?

Al ser consultado sobre la expulsión de José Carabalí al principio del encuentro, Nicolas Da Campo reveló que eso no cambió la forma de juego que iban a plasmar en la cancha: "Si bien nuestra idea iba a ser la misma, se iba a plasmar lo mismo, de ser protagonistas del juego como lo hicimos desde el minuto 1 al 90”.

Después, añadió que los jugadores quedaron bastante triste por no obtener el resultado: “Una lástima el empate. La verdad que se vio un un vestuario triste porque teníamos mucha ilusión de haber ganado".

Después, al capitán de Sport Boys le preguntaron si es que creía que habían perdido tres puntos y aseguró que sí, porque ellos prácticamente borraron del campo a Universitario de Deportes.

"Sin desmerecer al rival, hoy creo que, ellos vienen de ser campeones pero hoy, los hemos borrado por así decirlo, con el respeto que se merecen, pero hoy hubo un equipo donde se vio que si era vencedor, era el Sport Boys", expresó.

Finalmente, analizó lo que les faltó a sus compañeros para poder quedarse con los tres puntos en el Miguel Grau del Callao: “Faltó tranquilidad. Todos queremos sumar, aportar nuestro granito de arena y esos nos lleva a tomar decisiones equivocadas y no tener tranquilidad para definir”.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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