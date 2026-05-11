Sport Boys y Universitario de Deportes empataron a cero en el cierre de la fecha 14 del Torneo Apertura y, con este resultado, los rosados permanecen en los últimos lugares de la tabla de posiciones y los merengues quedaron a ocho puntos del líder Alianza Lima. Tras el final del encuentro, Nicolas Da Campo habló en zona mixta y reveló que ellos debieron haberse quedado con el triunfo.

¿Qué dijo el capitán de Sport Boys sobre Universitario?

Al ser consultado sobre la expulsión de José Carabalí al principio del encuentro, Nicolas Da Campo reveló que eso no cambió la forma de juego que iban a plasmar en la cancha: "Si bien nuestra idea iba a ser la misma, se iba a plasmar lo mismo, de ser protagonistas del juego como lo hicimos desde el minuto 1 al 90”.

Después, añadió que los jugadores quedaron bastante triste por no obtener el resultado: “Una lástima el empate. La verdad que se vio un un vestuario triste porque teníamos mucha ilusión de haber ganado".

Después, al capitán de Sport Boys le preguntaron si es que creía que habían perdido tres puntos y aseguró que sí, porque ellos prácticamente borraron del campo a Universitario de Deportes.

"Sin desmerecer al rival, hoy creo que, ellos vienen de ser campeones pero hoy, los hemos borrado por así decirlo, con el respeto que se merecen, pero hoy hubo un equipo donde se vio que si era vencedor, era el Sport Boys", expresó.

Finalmente, analizó lo que les faltó a sus compañeros para poder quedarse con los tres puntos en el Miguel Grau del Callao: “Faltó tranquilidad. Todos queremos sumar, aportar nuestro granito de arena y esos nos lleva a tomar decisiones equivocadas y no tener tranquilidad para definir”.