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Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Mr. Peet dio dura crítica sobre Sport Boys por no aprovechar su ventaja ante Universitario: “Preocupa…”

Mr. Peet no se guardó nada y lanzó duras críticas a Boys, que no pudo sacar los tres puntos ante Universitario en el estadio Miguel Grau.

Antonio Vidal
Mr. Peet dio rotunda opinión tras el partido de Sport Boys vs Universitario. Foto: composición Líbero/Madrugol
Mr. Peet dio rotunda opinión tras el partido de Sport Boys vs Universitario. Foto: composición Líbero/Madrugol
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Sport Boys no aprovechó su ventaja ante Universitario de Deportes y, a pesar de tener un hombre de más, los rosados no supieron sacar provecho, por lo que el encuentro terminó 0-0 en el estadio Miguel Grau. Los chalacos tuvieron la posesión del balón durante gran parte del tiempo, pero no supieron aprovechar las oportunidades.

En ese sentido, en una reciente edición del programa ‘Madrugol’, Mr. Peet analizó el trámite del partido, no se guardó nada y tuvo duras críticas para Boys por no saber aprovechar la ventaja de contar con un hombre más, tras la expulsión de José Carabalí al minuto 2 del partido.

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Mr. Peet tuvo duras críticas hacia Sport Boys

En un primer momento, el periodista recordó el partido de los chalacos ante Juan Pablo, donde también contó con un hombre de más desde los primeros minutos.

“Me preocupa Boys porque no es la primera vez que le sucede a Boys. Boys ante Juan Pablo II College se quedó con un hombre más y no supo administrar la ventaja y sobre el final de los primeros 45 minutos sufrió la expulsión de Da Campo. (…) Boys no sacó ventaja del hombre de más que tuvo aquella vez con Juan Pablo Segundo College y el partido, eh, y el partido no lo pudo sacar adelante el cuadro porteño”, fueron las primeras palabras de Mr. Peet.

Con respecto al partido entre Boys y la 'U', el periodista remarcó que le extraña que el entrenador, Carlos Desio, no pudiera aprovechar mejor esta situación.

“Después hoy se queda con un hombre más desde el minuto dos. Desde el minuto dos es como que si hubiese arrancado Boys el partido con un hombre más. Y Boys no tuvo argumentos. No tuvo argumentos, no tuvo herramientas”.

“Algo que me extraña porque, dentro de todas las, de todos los equipos que ha manejado Carlos Desio, si algo tuvieron los equipos de Carlos Desio, fueron herramientas para darle vuelta a una situación similar. Con Huancayo, con ADT, con Cienciano, tipo que hizo de sus equipos equipos ofensivos, equipos con herramientas” finalizó.

Tabla de posiciones Torneo Apertura 2026

PUESTOEQUIPOPJDFPUNTOS
1Alianza Lima141833
2Los Chankas14630
3Cienciano141229
4Universitario14925
5FBC Melgar14421
6Cusco FC14-421
7Comerciantes Unidos14120
8Deportivo Garcilaso14-219
9Alianza Atlético14217
10ADT Tarma14117
11CD Moquegua14-517
12Sporting Cristal14016
13UTC14-316
14Sport Huancayo14-615
15Juan Pablo II14-1315
16Sport Boys14-613
17FC Cajamarca14-712
18Atlético Grau14-710
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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