Mr. Peet dio dura crítica sobre Sport Boys por no aprovechar su ventaja ante Universitario: “Preocupa…”

Sport Boys no aprovechó su ventaja ante Universitario de Deportes y, a pesar de tener un hombre de más, los rosados no supieron sacar provecho, por lo que el encuentro terminó 0-0 en el estadio Miguel Grau. Los chalacos tuvieron la posesión del balón durante gran parte del tiempo, pero no supieron aprovechar las oportunidades.

En ese sentido, en una reciente edición del programa ‘Madrugol’, Mr. Peet analizó el trámite del partido, no se guardó nada y tuvo duras críticas para Boys por no saber aprovechar la ventaja de contar con un hombre más, tras la expulsión de José Carabalí al minuto 2 del partido.

Mr. Peet tuvo duras críticas hacia Sport Boys

En un primer momento, el periodista recordó el partido de los chalacos ante Juan Pablo, donde también contó con un hombre de más desde los primeros minutos.

“Me preocupa Boys porque no es la primera vez que le sucede a Boys. Boys ante Juan Pablo II College se quedó con un hombre más y no supo administrar la ventaja y sobre el final de los primeros 45 minutos sufrió la expulsión de Da Campo. (…) Boys no sacó ventaja del hombre de más que tuvo aquella vez con Juan Pablo Segundo College y el partido, eh, y el partido no lo pudo sacar adelante el cuadro porteño”, fueron las primeras palabras de Mr. Peet.

Con respecto al partido entre Boys y la 'U', el periodista remarcó que le extraña que el entrenador, Carlos Desio, no pudiera aprovechar mejor esta situación.

“Después hoy se queda con un hombre más desde el minuto dos. Desde el minuto dos es como que si hubiese arrancado Boys el partido con un hombre más. Y Boys no tuvo argumentos. No tuvo argumentos, no tuvo herramientas”.

“Algo que me extraña porque, dentro de todas las, de todos los equipos que ha manejado Carlos Desio, si algo tuvieron los equipos de Carlos Desio, fueron herramientas para darle vuelta a una situación similar. Con Huancayo, con ADT, con Cienciano, tipo que hizo de sus equipos equipos ofensivos, equipos con herramientas” finalizó.

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