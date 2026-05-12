Jorge Araujo dio firme opinión por llegada de Héctor Cúper como DT de Universitario: "Es un..."

Universitario de Deportes concretó la llegada de Héctor Cúper como su nuevo entrenador para lo que resta de la temporada y será el encargado de comandar al equipo rumbo al título de la Liga 1 2026. Precisamente, tras el empate ante Sport Boys, Jorge Araujo no dudó en dejar firmes declaraciones sobre la contratación del técnico argentino.

Jorge Araujo le puso fin a su interinato con un amargo empate ante Sport Boys, compromiso en el que los cremas fueron dominados durante casi todo el encuentro. Ahora, Héctor Cúper será el encargado de revertir la situación del equipo.

Jorge Araujo dio firme opinión por llegada de Héctor Cúper a Universitario

Precisamente, en conferencia de prensa, le consultaron al ‘Coco’ por su opinión sobre la elección de Héctor Cúper como nuevo DT de la ‘U’ y no dudó en señalar que encontrará a un plantel sumamente comprometido para revertir este mal momento y que mantiene la ambición de conseguir nuevos títulos.

"Tiene que venir y evaluar él (Héctor Cúper). En lo que a mi respecta, se encuentra con un equipo que tiene mucha hambre de seguir campeonando, logrando títulos y mucha ambición. Hemos tenido un inicio inesperado, pero tengo la plena confianza que el equipo se va a recomponer, porque es un grupo fuerte y muy unido”, señaló el técnico crema.

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En esa línea, Jorge Araujo fue contundente al expresar su opinión sobre la llegada del entrenador de 70 años al club y remarcó que se trata de un hombre con vasta experiencia. Además, recalcó que contará con el apoyo del club para aclimatarse al mundo de la ‘U’.

"Ustedes lo conocen muy bien, (Héctor Cúper) es un técnico de mucha experiencia. Seguramente va tener mucha posibilidad de que lo ayudemos para que pueda entrar rápido en el equipo y hacer su mejor trabajo", sentenció.

¿Cuándo debutará Héctor Cúper con Universitario?

De acuerdo con lo informado por el periodista Gustavo Peralta, el nuevo técnico de Universitario, Héctor Cúper, llegará a suelo peruano recién este jueves 14 de mayo. De esta manera, se prevé que su debut al mando del club sea ante Atlético Grau, por la fecha 15 del Apertura, el viernes 15 del mismo mes.