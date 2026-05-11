Héctor Cúper habló fuerte tras ser oficializado por Universitario: "Al mejor equipo del Perú"

Héctor Cúper finalmente fue oficializado como nuevo entrenador de Universitario de Deportes. Tras la salida de Javier Rabanal y el intinerato de ‘Coco’ Araujo, el conjunto crema decidió inclinarse por el experimentado estratega de 70 años, quien ha pasado por grandes equipos como por ejemplo Valencia, Inter de Milan o hasta la selección de Egipto.

Tras este anuncio, el argentino envió su primera mensaje a toda la hinchada crema y confesó que se siente muy feliz por “ir al mejor equipo del Perú” y que dará su máximo esfuerzo para que las cosas salgan bien y a fin de año puedan celebrar el tetracampeonato.

"Estoy feliz por ir al mejor equipo del Perú, realmente y vamos a hacer todo el máximo esfuerzo para que las cosas salgan bien y realmente se los digo con todo el corazón. El máximo esfuerzo. Así podemos ver contenta a toda esa hinchada crema que se lo merece. ¡Un fuerte abrazo a todos!", expresó Héctor Cúper.

De esta manera, Héctor Cúper tomará las riendas del cuadro crema y no estará solo, pues trabajará de la mano con los asistentes Sebastián Cúper y Carlos Amodeo, así como el preparador físico Zacarías Gaggero.

¿Cuál es la trayectoria de Héctor Cúper?

Con una trayectoria destacada en el fútbol de clubes, Cúper se ha consolidado como uno de los entrenadores sudamericanos más influyentes a nivel internacional. Su paso por el Mallorca se tradujo en la obtención de la Supercopa de España y en una memorable final de la Recopa de Europa.

En Valencia, su liderazgo lo llevó a disputar dos finales consecutivas de la UEFA Champions League, lo que reforzó su reputación en el ámbito europeo. Además, ha dirigido a equipos de gran renombre como Inter de Milán, Real Betis, Parma, Aris Salónica y Al Wasl.

En el terreno de las selecciones nacionales, el técnico argentino llevó a Egipto a la final de la Copa Africana de Naciones en 2017 y logró la histórica clasificación al Mundial de Rusia 2018, poniendo fin a una ausencia de 28 años en este torneo. También ha estado al mando de las selecciones de Georgia, Uzbekistán, República Democrática del Congo y Siria, ampliando su experiencia en diferentes contextos futbolísticos.