Oficial: Héctor Cúper es nuevo técnico de Universitario: "Escribamos la historia juntos"
Héctor Cúper fue oficializado como nuevo entrenador de Universitario de Deportes de cara a la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. Conoce todos los detalles del contrato del flamante técnico.
Universitario de Deportes volvió a tener entrenador y presentó oficialmente a Héctor Cúper como su nuevo técnico con miras a la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. El conjunto crema sacó del cargo primero a Javier Rabanal y después a Jorge Araujo, quien se desempeñaba como interino, para abrirle paso al argentino de 70 años. Conoce todos los detalles de su contrato.
Universitario de Deportes presentó a Héctor Cúper como nuevo técnico
Universitario de Deportes presentó de forma oficial a Héctor Cúper como un entrenador de amplia trayectoria y le expresó sus mejores deseos de éxito en esta nueva etapa al frente del equipo como su nuevo técnico.
“Héctor Cúper, entrenador de amplia trayectoria a nivel mundial, es nuevo director técnico del más campeón del Perú. ¡Escribamos la historia juntos, «profe»!”, se puede leer en las redes sociales del cuadro crema.
Cabe mencionar que la administración de Franco Velazco informó que estaba próxima a cerrar la incorporación más relevante de la mitad de temporada: el nuevo entrenador de Universitario. Desde la salida de Rabanal, el club solo contaba con Araujo en condición de interino.
Con la llegada de Héctor Cúper como nuevo entrenador, el equipo crema afronta el reto principal de disputar el título de la Liga 1 2026 y alcanzar así el tetracampeonato en el fútbol peruano. Además, el técnico argentino de 70 años intentará asegurar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores en los dos compromisos que se avecinan ante Nacional de Uruguay y Deportes Tolima de Colombia.
¿Por cuánto tiempo firmó Héctor Cúper con Universitario de Deportes?
De acuerdo con lo informado por el periodista Gustavo Peralta, Héctor Cúper sellará un contrato con Universitario por un año y medio, por lo que asumirá la conducción del conjunto merengue durante todo 2026 y parte de 2027.
