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Universitario llegó a un acuerdo con Héctor Cúper y revelan por cuánto tiempo será
Héctor Cúper llegó a un acuerdo de palabra con Universitario. Revisa por cuánto tiempo firmará contrato el director técnico argentino.
Universitario de Deportes finalmente llegó a un acuerdo y tendrá nuevo director técnico dentro de poco. El periodista Gustavo Peralta informó que los merengues llegaron a un acuerdo con Héctor Cúper para que sea su flamante entrenador por el esta y la siguiente temporada.
"Falta lo más importante: firmar el contrato. La U y Héctor Cúper tienen un acuerdo de palabra por 1 año y medio de vínculo", indicó el mencionado comunicador en sus redes sociales. De esta forma, está todo listo para que el argentino ponga su rúbrica y llegue a tienda crema.
Como dato, el periodista César Luis Merlo comentó que su compatriota estará arribando a Lima, Perú, entre el día martes y miércoles para estampar su firma y finalmente convertirse de manera oficial en el nuevo director técnico de Universitario de Deportes.
Asimismo, su estreno será en la fecha 15 del Torneo Apertura, cuando los merengues enfrenten a Atlético Grau de Piura el viernes 15 de mayo, a la 20.00 horas del territorio peruano. Mientras que en Copa Libertadores debutará la siguiente semana ante Nacional en Montevideo, Uruguay.
Trayectoria de Héctor Cúper
- Huracán
- Lanús
- Mallorca
- Valencia
- Inter de Milán
- Real Betis
- Parma
- Selección de Georgia
- Aris Salónica
- Racing de Santander
- Orduspor
- Al Wasl
- Selección de Egipto
- Selección de Uzbekistán
- Selección de R. D. Congo
- Selección de Siria
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