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Universitario ya tiene DT: Héctor Cúper y revelan por cuánto tiempo
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Universitario llegó a un acuerdo con Héctor Cúper y revelan por cuánto tiempo será

Héctor Cúper llegó a un acuerdo de palabra con Universitario. Revisa por cuánto tiempo firmará contrato el director técnico argentino.

Francisco Esteves
Universitario llegó a un acuerdo con Héctor Cúper.
Universitario llegó a un acuerdo con Héctor Cúper. | Foto: EFE.
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Universitario de Deportes finalmente llegó a un acuerdo y tendrá nuevo director técnico dentro de poco. El periodista Gustavo Peralta informó que los merengues llegaron a un acuerdo con Héctor Cúper para que sea su flamante entrenador por el esta y la siguiente temporada.

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"Falta lo más importante: firmar el contrato. La U y Héctor Cúper tienen un acuerdo de palabra por 1 año y medio de vínculo", indicó el mencionado comunicador en sus redes sociales. De esta forma, está todo listo para que el argentino ponga su rúbrica y llegue a tienda crema.

Como dato, el periodista César Luis Merlo comentó que su compatriota estará arribando a Lima, Perú, entre el día martes y miércoles para estampar su firma y finalmente convertirse de manera oficial en el nuevo director técnico de Universitario de Deportes.

Asimismo, su estreno será en la fecha 15 del Torneo Apertura, cuando los merengues enfrenten a Atlético Grau de Piura el viernes 15 de mayo, a la 20.00 horas del territorio peruano. Mientras que en Copa Libertadores debutará la siguiente semana ante Nacional en Montevideo, Uruguay.

Trayectoria de Héctor Cúper

  • Huracán
  • Lanús
  • Mallorca
  • Valencia
  • Inter de Milán
  • Real Betis
  • Parma
  • Selección de Georgia
  • Aris Salónica
  • Racing de Santander
  • Orduspor
  • Al Wasl
  • Selección de Egipto
  • Selección de Uzbekistán
  • Selección de R. D. Congo
  • Selección de Siria
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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