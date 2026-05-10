Universitario llegó a un acuerdo con Héctor Cúper y revelan por cuánto tiempo será

Universitario de Deportes finalmente llegó a un acuerdo y tendrá nuevo director técnico dentro de poco. El periodista Gustavo Peralta informó que los merengues llegaron a un acuerdo con Héctor Cúper para que sea su flamante entrenador por el esta y la siguiente temporada.

"Falta lo más importante: firmar el contrato. La U y Héctor Cúper tienen un acuerdo de palabra por 1 año y medio de vínculo", indicó el mencionado comunicador en sus redes sociales. De esta forma, está todo listo para que el argentino ponga su rúbrica y llegue a tienda crema.

Como dato, el periodista César Luis Merlo comentó que su compatriota estará arribando a Lima, Perú, entre el día martes y miércoles para estampar su firma y finalmente convertirse de manera oficial en el nuevo director técnico de Universitario de Deportes.

Asimismo, su estreno será en la fecha 15 del Torneo Apertura, cuando los merengues enfrenten a Atlético Grau de Piura el viernes 15 de mayo, a la 20.00 horas del territorio peruano. Mientras que en Copa Libertadores debutará la siguiente semana ante Nacional en Montevideo, Uruguay.

Trayectoria de Héctor Cúper