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Desde Argentina revelan cuándo llegará ex Inter de Milán para firmar por Universitario

Un conocido periodista argentino reveló que un personaje con paso por el Inter de Milán llegará al Perú para firmar por Universitario en plena Liga 1 2026.

Francisco Esteves
Universitario contará con ex Inter de Milán.
Universitario contará con ex Inter de Milán. | Foto: Universitario - X.
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Universitario de Deportes aún sueña con salir campeón del Torneo Apertura, pero sabe muy bien que es un asunto sumamente complicado y tiene sus esperanzas puestas en el Torneo Clausura de la Liga 1. Precisamente para esta competición, los merengues contarán con Héctor Cúper, director técnico con paso por el Inter de Milán.

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Ya es cuestión de detalles para que el entrenador argentino de 70 años se convierta en el flamante refuerzo del conjunto crema. Por ello, el periodista César Luis Merlo brindó detalles sobre las negociaciones a través de sus redes sociales.

"Héctor Cúper es el nuevo entrenador de Universitario. Se espera que martes o miércoles arriba a Lima para firmar contrato y asumir en el cargo", indicó el mencionado comunicador, quien de esta forma aseguró que durante el transcurso de la semana el director técnico pisará territorio peruano.

Héctor Cúper, Universitario de Deportes

Héctor Cúper será nuevo DT de Universitario este 2026.

De esta forma, Universitario de Deportes tiene todo preparado para contar con nuevo estratega de cara al resto de la Liga 1 y Copa Libertadores 2026. Además, el arribo del argentino también le pone fin a la etapa de Jorge Araujo como DT interino de la escuadra merengue.

Trayectoria de Héctor Cúper

  • Huracán
  • Lanús
  • Mallorca
  • Valencia
  • Inter de Milán
  • Real Betis
  • Parma
  • Selección de Georgia
  • Aris Salónica
  • Racing de Santander
  • Orduspor
  • Al Wasl
  • Selección de Egipto
  • Selección de Uzbekistán
  • Selección de R. D. Congo
  • Selección de Siria
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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