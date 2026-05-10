- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona campeón de LaLiga
- Cusco FC vs Chankas
- River Plate vs. San Lorenzo
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla de posiciones Liga 1
- Fichajes Vóley
Desde Argentina revelan cuándo llegará ex Inter de Milán para firmar por Universitario
Un conocido periodista argentino reveló que un personaje con paso por el Inter de Milán llegará al Perú para firmar por Universitario en plena Liga 1 2026.
Universitario de Deportes aún sueña con salir campeón del Torneo Apertura, pero sabe muy bien que es un asunto sumamente complicado y tiene sus esperanzas puestas en el Torneo Clausura de la Liga 1. Precisamente para esta competición, los merengues contarán con Héctor Cúper, director técnico con paso por el Inter de Milán.
PUEDES VER: Gregorio Pérez, exDT de la ‘U’, dio una desoladora noticia sobre su futuro como técnico: “Los médicos…”
Ya es cuestión de detalles para que el entrenador argentino de 70 años se convierta en el flamante refuerzo del conjunto crema. Por ello, el periodista César Luis Merlo brindó detalles sobre las negociaciones a través de sus redes sociales.
"Héctor Cúper es el nuevo entrenador de Universitario. Se espera que martes o miércoles arriba a Lima para firmar contrato y asumir en el cargo", indicó el mencionado comunicador, quien de esta forma aseguró que durante el transcurso de la semana el director técnico pisará territorio peruano.
Héctor Cúper será nuevo DT de Universitario este 2026.
De esta forma, Universitario de Deportes tiene todo preparado para contar con nuevo estratega de cara al resto de la Liga 1 y Copa Libertadores 2026. Además, el arribo del argentino también le pone fin a la etapa de Jorge Araujo como DT interino de la escuadra merengue.
Trayectoria de Héctor Cúper
- Huracán
- Lanús
- Mallorca
- Valencia
- Inter de Milán
- Real Betis
- Parma
- Selección de Georgia
- Aris Salónica
- Racing de Santander
- Orduspor
- Al Wasl
- Selección de Egipto
- Selección de Uzbekistán
- Selección de R. D. Congo
- Selección de Siria
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90