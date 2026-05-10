Carlos Desio, DT de Sport Boys, confesó su deseo por triunfo de Universitario: “Que gane"

Uno de los encuentros más atractivos de esta jornada será el que protagonizarán Sport Boys vs Universitario, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. Los chalacos necesitan ganar para escapar de los últimos lugares. En ese contexto, el DT Carlos Desio sorprendió al revelar su profundo deseo por un triunfo de los merengues.

Carlos Desio, DT de Sport Boys, confesó su deseo por triunfo de Universitario

Durante una entrevista con el programa Estudio Fútbol, el DT de Sport Boys, Carlos Desio, analizó lo que será su próximo enfrentamiento ante Universitario y sorprendió al confesar que deseaba un triunfo crema. Sin embargo, sus palabras no estaban relacionadas con el duelo de este lunes, sino con la derrota de la ‘U’ frente a Coquimbo Unido.

Según explicó el estratega argentino, esperaba que el conjunto merengue lograra imponerse en Chile, ya que considera que una derrota provoca que un equipo llegue con mayor necesidad de reacción, intensidad y deseo de revertir su mal momento futbolístico. Por ello, reconoció que el panorama termina complicándose aún más para la 'Misilera'.

Video: 'Estudio Fútbol'

"Mirando el partido (ante Coquimbo Unido) quería que gane, porque un equipo que pierde siempre quiere revertir esas situaciones y se tiene que hacer más fuerte. Universitario necesita dar vuelta a los partidos que no vino ganando”, señaló.

Por otro lado, Carlos Desio sostuvo que Sport Boys necesita ganar como dé lugar para evitar el resurgimiento de otro equipo, algo que les ha sucedido últimamente. “Nosotros no tenemos que despertar (a los rivales), ese es el problema que tenemos porque estamos despertando a equipos que están caídos y con nosotros se despiertan. Tenemos que terminarlo ya”, acotó.

Sport Boys no vence a Universitario desde la temporada 2011

El equipo del puerto deberá hacerle frente a una preocupante estadística, ya que suma 15 años sin poder vencer a Universitario en partidos oficiales. La última vez fue el 17 de setiembre del 2011, cuando se impuso 2-0 en el Estadio Miguel Grau del Callao.