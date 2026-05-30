¿Qué fue de Santiago Ormeño, el delantero que pudo ser el sucesor de Paolo Guerrero?

Santiago Ormeño fue convocado en su momento a la selección peruana, pero actualmente se encuentra sin equipo por un fuerte motivo.

Francisco Esteves
Santiago Ormeño es uno de los delanteros que se unió a la selección peruana en los últimos años. El atacante nació en México, pero tiene raíces incaicas y por ello decidió defender a la Blanquirroja en las Eliminatorias Conmebol, aunque no pudo clasificar al Mundial. En ese sentido, a continuación te contamos qué fue de su vida.

De un momento a otro el nombre del artillero nacional dejó de sonar, y muchos se preguntan qué sucedió con él. Resulta que estuvo jugando en Chivas hasta el 2025, ya que fue vendido al QD Hainiu de China, a donde dejó de pertenecer en julio del año pasado y hasta ahora no consigue equipo por un fuerte motivo.

¿Qué pasó con Santiago Ormeño?

En una entrevista con el medio 'Fútbol de Cabeza', hace un mes, Santiago Ormeño confesó que atraviesa un momento complicado con su último club, por lo que no ha podido firmar contrato con alguna institución deportiva. No obstante, espera que el tema se solucione pronto para volver a las canchas y le gustaría hacerlo en su país de origen.

"Estoy bien, ahorita estoy libre porque tengo un proceso legal con el equipo de China. Ya está por solucionarse y ya con eso veremos a dónde caemos. Ya está por solucionarse mi problema con Qingdao Hainiu y ya con eso veremos dónde caemos. Me encantaría la verdad jugar en México. Soy Santiago Ormeño, me siento mejor que nunca, quiero retomar mi carrera y así va a ser", señaló el delantero con paso por la selección peruana.

Trayectoria de Santiago Ormeño

Estos han sido sus clubes:

  • América
  • Pumas
  • Pioneros Cancún
  • Lobos
  • Puebla
  • Cusco FC
  • León
  • Chivas
  • Juárez
  • QD Hainiu
Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

