Elejalder Godos y Carlos Univazo protagonizaron tenso debate por convocatoria de Tapia: "Mal periodista"
En una reciente edición de A Presión Radio, ambos periodistas protagonizaron un fuerte debate por la no convocatoria de Renato Tapia, diciéndose de todo en plena transmisión.
¡Se dijeron de todo! En una reciente edición del programa 'A Presión Radio' se habló sobre la reciente convocatoria de la selección peruana, sobre todo tras la ausencia de Renato Tapia, la cual para muchos no fue una sorpresa. En ese contexto, durante la transmisión, los periodistas Elejalder Godos y Carlos Univazo protagonizaron un picante debate.
Ambos periodistas mostraron sus diferencias respecto de esta ausencia, pues uno cuestionó que Mano Menezes no lo llamara, mientras que el otro sostuvo que era algo que ya se veía venir debido a los comentarios que en su momento realizó el denominado 'capitán del futuro' contra la FPF.
Video: A Presión
En un primer momento, Univazo recordó lo que Godos dijo sobre la convocatoria de Renato Tapia. “Cuando yo lo escuché me reí nomás. Dije: ‘¿Para qué voy a discutir?’. [Y otra vez, no te rías del compañero]”.
Tras esto, Godos no se quedó callado y tuvo una tajante respuesta. “Difícilmente tú tienes alguna capacidad para desequilibrarme a mí, así que te lo digo”.
Ante esta situación, Univazo respondió llamándolo mala leche, lo que causó risas en el set. “Por eso digo, yo me reí. Yo me reí porque lo escuché y eso demuestra que en este país se puede ser al mismo tiempo mala leche y se puede ser cojud*”.
Tras esto, Godos señaló que no se puede estar haciendo bromas sobre la no convocatoria del centrocampista. Esto causó que el periodista Carlos respondiera con seriedad.
“(…) No, yo no estoy haciendo ninguna broma (sobre tapia), estoy hablando en serio. No lo van a llamar y vengo diciendo hace un año que no lo van a llamar. Que tú me des la contra y por eso patines todos los días es otra cosa. Hace un año dije que no lo van a llamar”.
Ante esto, Godos no dudó en llamar mal periodista a Univazo. “Entonces ratifico que eres un mal periodista”.
Univazo respondió: “Si los malos y los buenos patinan todos los días y hacen el ridículo, prefiero ser un mal periodista. ¿Por qué no está Tapia?”.
“Dije que no venía Gareca y no vino Gareca. Dije que no venía Reynoso y no vino Reynoso. Dije que no venía Fossati y no vino. Tenías que decir por qué no llaman a (...). Esas son mis fuentes, es mi problema”, finalizó.
