- Hoy:
- Partidos de hoy
- PSG vs Arsenal
- Universitario vs Sport Huancayo
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Ecuador vs Arabia Saudita
- México vs Australia
- Tabla Liga 1
- Fichajes Vóley
Erick Noriega alcanza descomunal valor y se convierte en el más valioso de la selección peruana
¡Una joya! Erick Noriega recibió una gran noticia antes de unirse a los trabajos de la selección peruana y alcanzó una nueva cotización histórica, según Transfermarkt.
Uno de los futbolistas que más ha destacado en los últimos años en el fútbol peruano es Erick Noriega. El jugador de la selección peruana se ha consolidado como una de las principales figuras de Gremio de Brasil, donde es considerado titular fijo por el alto rendimiento que muestra en cada encuentro. Por esa razón, Transfermarkt ha optado por aumentar su valoración en el mercado de fichajes.
PUEDES VER: Selección peruana desconvocó a futbolista de Sporting Cristal para amistosos: "Queda desafectado"
Erick Noriega alcanza descomunal valor y es el más valioso de la selección peruana
El 'Samurái' es uno de los jugadores nacionales que mejor carrera viene desarrollando. Luego de su salida de Alianza Lima a mediados de la campaña pasada, terminó por consagrarse como uno de los más importantes en las filas de Gremio, donde ha sido sumamente útil por su polifuncionalidad.
Por ello, el portal internacional Transfermarkt, reconocido por asignar valoraciones a los jugadores a nivel mundial, ha decidido aumentar la cotización de Erick Noriega en plena temporada. Tras su última actualización, el volante de 24 años está valorizado en 5 millones de euros, como premio a su gran desempeño.
Erick Noriega aumentó su cotización en el mercado, según Transfermarkt.
Esta cifra no solo representa la más alta en su corta carrera, sino que también representa un aumento de un millón de euros con respecto a su última valoración.
Por si no fuese poco, este monto posiciona a Erick Noriega como el jugador más caro de la actual selección peruana y, lo más llamativo, es que puede seguir aumentando con el paso del tiempo. Además, esto le dará un impulso extra antes de los amistosos ante Haití y España.
Los 5 jugadores más caros de la selección peruana
- Erick Noriega - 5 millones de euros.
- Marco López - 4 millones de euros.
- Oliver Sonne - 4 millones de euros.
- Fabio Gruber - 2 millones de euros.
- Jairo Concha - 1,6 millones de euros.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90