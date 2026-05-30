Erick Noriega alcanza descomunal valor y se convierte en el más valioso de la selección peruana

Uno de los futbolistas que más ha destacado en los últimos años en el fútbol peruano es Erick Noriega. El jugador de la selección peruana se ha consolidado como una de las principales figuras de Gremio de Brasil, donde es considerado titular fijo por el alto rendimiento que muestra en cada encuentro. Por esa razón, Transfermarkt ha optado por aumentar su valoración en el mercado de fichajes.

Erick Noriega alcanza descomunal valor y es el más valioso de la selección peruana

El 'Samurái' es uno de los jugadores nacionales que mejor carrera viene desarrollando. Luego de su salida de Alianza Lima a mediados de la campaña pasada, terminó por consagrarse como uno de los más importantes en las filas de Gremio, donde ha sido sumamente útil por su polifuncionalidad.

Por ello, el portal internacional Transfermarkt, reconocido por asignar valoraciones a los jugadores a nivel mundial, ha decidido aumentar la cotización de Erick Noriega en plena temporada. Tras su última actualización, el volante de 24 años está valorizado en 5 millones de euros, como premio a su gran desempeño.

Erick Noriega aumentó su cotización en el mercado, según Transfermarkt.

Esta cifra no solo representa la más alta en su corta carrera, sino que también representa un aumento de un millón de euros con respecto a su última valoración.

Por si no fuese poco, este monto posiciona a Erick Noriega como el jugador más caro de la actual selección peruana y, lo más llamativo, es que puede seguir aumentando con el paso del tiempo. Además, esto le dará un impulso extra antes de los amistosos ante Haití y España.

Los 5 jugadores más caros de la selección peruana