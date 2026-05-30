Franco Velazco rompe su silencio y dejó firme mensaje a los hinchas de la 'U': "Gracias y perdón"

Es sabido que Universitario de Deportes no atraviesa un buen momento, pues en el Torneo Apertura quedó fuera de competencia y tuvo que ver cómo Alianza Lima se consagró campeón de la primera parte del campeonato peruano. Tras ello vino la decepción en el ámbito internacional, luego de quedar fuera de la Copa Libertadores y no poder clasificar a la Copa Sudamericana.

En este contexto, Franco Velazco, administrador del club, rompió su silencio en redes sociales para hablar sobre la actualidad del cuadro crema.

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Franco Velazco rompe su silencio tras la mala actualidad de Universitario

En un primer momento, Velazco reconoció la molestia de los hinchas cremas por este mal presente. Sin embargo, resaltó que vienen trabajando para revertir esta crítica situación.

“Comprendo la molestia y frustración del buen hincha de la U y no hay, ni tengo, excusas de ningún tipo por el momento que estamos pasando, solo nos queda corregir errores y tomar decisiones contundentes en la parte deportiva para poder replantear, revertir y buscar el objetivo que todos queremos”.

Luego, recalcó el trabajo económico que se viene realizando para amortizar la deuda con la Sunat.

“Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que, este mal momento no puede ser excusa para crear historias y cuestionar nuestra gestión. El club, pese a las dificultades económicas, viene creciendo y demostrando una gestión transparente con estados financieros auditados del 2021 al 2024 por una firma internacional sin hallazgos e irregularidades en todas sus disciplinas ni en los costos y gastos que demandan sostener al club. Actualmente, la auditoría 2025 (esta vez designada por Sunat por la Ley 32113) se encuentra en proceso y lo mismo ocurrirá en el 2026 hasta el término de la gestión”.

Líneas más abajo, pidió a los hinchas cremas apoyar al club y reconoció que las críticas son bien recibidas. Además, dejó en claro que se necesita de los seguidores estudiantiles para que la ‘U’ se levante con fuerza.

“Finalmente, no quiero dejar de mencionar al fiel hincha crema que es el principal activo de la institución, las críticas son y serán bien canalizadas. Necesitamos de ustedes, como fue siempre y hoy el club, comando técnico y jugadores necesitan de estabilidad para concentrarnos en corregir pronto y retomar el proceso. Lo contrario favorece a los que quieren vernos caer para que se cierren puertas y evitar que lo anterior suceda. Apelo al criterio del hincha fiel de la U para renovar la confianza cuyos primeros resultados se reflejarán en las próximas semanas. Gracias y perdón”.