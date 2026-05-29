Galván indicó que Franco Velazco puede dejar Universitario si no cumple el objetivo: "Lo vuelan"

Carlos Galván volvió a abrir el debate en torno a Universitario de Deportes al referirse al futuro de Franco Velazco como administrador provisional de la institución. El exdefensor crema no descartó un eventual relevo en la gestión y difundió un dato que, según señaló, se comenta en los pasillos del club.

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Carlos Galván y su fuerte revelación sobre la salida de Franco Velazco de Universitario de Deportes

En una reciente edición de su podcast llamado ‘En Blanco y Negro’, Galvan puso sobre la mesa varias dudas acerca de la permanencia de Velazco y del posible rol que podría asumir la Sunat en una eventual reestructuración de la administración. Asimismo, animó a los aficionados a expresar su opinión sobre si conviene sostener el proyecto actual o elegir una nueva dirección para el club.

“¿Puede ser que a Velazco en enero lo saquen? ¿La Sunat podría decidir un cambio de administrador? Quiero saber qué opinan. ¿Sería mejor que llegue alguien con mayor conocimiento del fútbol o un líder exitoso rodeado de profesionales capacitados en cada área?”, comentó Galván durante el programa.

Video: En Blanco y Negro

El exfutbolista también dejó entrever que la continuidad del actual administrador estaría muy vinculada al grado de cumplimiento de las metas deportivas e institucionales fijadas para esta temporada. De acuerdo con lo que señaló, recibió datos que apuntan a una eventual revisión de su gestión al cierre del año.

“A mí me llegó la información de que existe la posibilidad de que, si no se alcanzan las metas planteadas, en enero podría haber cambios”, señaló el excampeón con Universitario y alimentó las especulaciones sobre el futuro de la dirigencia crema.

Por ahora, no existe una postura oficial respecto de una eventual salida de Franco Velazco. Aun así, las declaraciones de Galván aparecen en un contexto de críticas por ciertas decisiones adoptadas durante la temporada, de modo que el tema continuará siendo motivo de discusión en los próximos meses.