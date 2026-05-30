Piero Magallanes, figura de Sport Huancayo, dio fuerte comentario sobre Universitario: "Un..."

Universitario de Deportes se enfrentará a Sport Huancayo por la última jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el Estadio Monumental de Ate. Antes de este encuentro, Piero Magallanes, figura del cuadro huancaíno, hizo un fuerte comentario sobre el club crema.

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Piero Magallanes, futbolista de Sport Huancayo, dio rotundo comentario sobre Universitario

En conversación con L1MAX, consultaron a Magallanes sobre el duelo que sostendrá su equipo, Sport Huancayo, ante Universitario por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el Monumental.

Para el mediocampista, el partido será un duelo complicado por lo que significa enfrentar al club de Ate, ya que su poderío en su estadio lo convierte en favorito. Sin embargo, dejó claro que la escuadra huancaína debe aprovechar el mal momento deportivo.

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“Universitario pasa por un momento complicado, pero igual sigue siendo la U. Está en su casa, con su hinchada y su gente. Debemos aprovechar el mal momento para sacar los tres puntos o el empate, que nos favorece mucho”, afirmó.

Por otro lado, Piero Magallanes habló sobre su presente en el fútbol peruano y cómo viene mejorando su nivel de cara a las próximas convocatorias a la selección peruana. “No considero que tenga una buena calificación. No empecé el año como quería, he mejorado, pero no fue un buen inicio”, detalló.

Universitario vs Sport Huancayo por Torneo Apertura 2026

Universitario de Deportes enfrentará a Sport Huancayo el sábado 30 de mayo a las 8.00 p. m. por la jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el Estadio Monumental de Ate.