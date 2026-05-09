Desio, DT de Sport Boys, reveló si ficharán a Christian Cueva para el Clausura: "Hablé con él"

Christian Cueva figura entre los futbolistas con mayor jerarquía de la actual liga peruana, gracias a su extensa trayectoria y a la calidad que exhibe en el juego. No obstante, en Juan Pablo II, el club al que pertenece, no atraviesa su mejor momento en cuanto a rendimiento, ya que el equipo no consigue disputar posiciones de relevancia en el Torneo Apertura. En ese contexto, al técnico de Sport Boys, Carlos Desio, le consultaron sobre la posibilidad de ficharlo para el Clausura, y este respondió de manera contundente.

Carlos Desio reveló si Sport Boys fichará a Christian Cueva para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Durante su participación en el programa 'Estudio Fútbol', de A Presión, Desio, actual técnico de Sport Boys, respondió a una consulta sobre la posibilidad de que Cueva llegue al conjunto rosado con miras al Clausura de la Liga 1 2026.

Para el entrenador argentino de 53 años, el centrocampista que milita actualmente en Juan Pablo II es un jugador de gran calidad, distinto e inteligente, por lo que cualquiera querría tenerlo en su equipo.

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Asimismo, el entrenador de Sport Boys afirmó que su condición física no representa un gran inconveniente; no obstante, señaló que debe perder peso, ya que así podría mostrar un mejor rendimiento en la Liga 1.

"Hablé con él (Christian Cueva) cuando jugamos el partido (vs Juan Pablo II). Es un jugador diferente por su inteligencia y claridad de juego. Quien no quisiera a Christian Cueva. Tiene que bajar un poco de peso, pero si podría dar mucho más. La calidad que tiene suple las demás carencias", afirmó.

Christian Cueva se rindió en elogios ante Sport Boys

En la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Christian Cueva fue preguntado por Sport Boys y por su afición después del partido en el que el conjunto lo recibió con Juan Pablo II: “Venir al Callao es lindo, es un equipo muy tradicional, que de por sí tiene una gran hinchada y que les deseo lo mejor porque creo que un equipo como el Boys merece estar en otra situación y esperemos que puedan revertir también”, afirmó.