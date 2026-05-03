Christian Cueva fue expulsado a los 3 minutos ante Universitario y estalla en vivo: "Vergonzoso"

Ni bien pasaba el minuto de juego entre Universitario vs Juan Pablo II, el árbitro Jordi Espinoza no toleró las palabras de Christian Cueva y con doble amonestación lo expulsó del campo de juego. 'Aladino' estalló contra el juez principal y luego se dirigió a los micrófonos de la transmisión de L1 MAX para expresar su sentir.

Christian Cueva fue expulsado en el Universitario vs Juan Pablo II

En el arranque del partido, Christian Cueva se molestó por una infracción que no cobró el juez Espinoza, por lo que luego de que se fue el balón del campo decidió increparlo ante la mirada de los jugadores. El árbitro no toleró ello y le mostró la cartulina amarilla, pero luego 'Aladino' siguió expresando su molestia y vio la expulsión.

El volante nacional no podía creer la decisión de Jordi Espinoza, por lo que varios compañeros de Juan Pablo II y Universitario tuvieron que calmarlo hasta retirarlo del césped. Una vez que salió de ahí, se dirigió al reportero Gustavo Peralta de L1 MAX para decir de todo contra el juez.

"Digan algo. Es vergonzoso. Lo único que le dije '¿Por qué no me cobra la falta allá?'. No es la primera vez con él. Después somos los responsables nosotros. Cada vez que una vez le pide algo... quiere ser protagonista, busca hacer lo que quiere", declaró Christian Cueva.

(VIDEO: L1 MAX)

Se espera el reporte del árbitro Jordi Espinoza para conocer las razones del por qué amonestó consecutivamente a Christian Cueva en este duelo entre Universitario vs Juan Pablo II. Asimismo, de acuerdo al informe se tomarán las medidas con el volante nacional con respecto a las fechas de suspensión.