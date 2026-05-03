Butrón dio fuerte calificativo a Duarte tras blooper con Alianza ante CD Moquegua: "Eres..."

Alianza Lima ganó 2-1 a Deportivo Moquegua, sin embargo se le complicó el partido en el tramo final cuando Alejandro Duarte cometió un blooper a favor del cuadro visitante en el Estadio Alejandro Villanueva. Tras ello, Leao Butrón, figura histórica del club blanquiazul, no se guardó nada para dar un rotundo calificativo sobre el arquero peruano.

Leao Butrón dio rotundo calificativo a Alejandro Duarte tras blooper con Alianza Lima ante Deportivo Moquegua

Butrón recurrió a sus redes sociales para manifestar su opinión después del fallo técnico del portero de Alianza, Duarte, al intentar controlar un balón, acción que terminó facilitando el primer gol de CD Moquegua.

El ex capitán íntimo sostuvo que el guardameta peruano de 32 años es un gran futbolista, por lo que considera que su error le puede ocurrir incluso a jugadores de élite destacados.

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"Alejandro (Duarte), ¡qué gran arquero eres!, lo de hoy son cosas que siempre le tocan a los mejores. ¡Arriba Alianza!", mencionó Leao Butrón en su cuenta de X (antes Twitter).

El blooper de Alejandro Duarte para el gol de Deportivo Moquegua ante Alianza Lima

A los 79’ del segundo tiempo, Edgar Lastre ejecutó un buen tiro libre que terminó en el gol del descuento para Deportivo Moquegua ante Alianza Lima. Sin embargo, las cámaras se enfocaron en Alejandro Duarte, a quien se le escapó la pelota de las manos para que entrara a su arco.

Alianza Lima ganó 2-1 a Deportivo Moquegua por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza ganó 2-1 a CD Moquegua por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute, La Victoria. El triunfo blanquiazul coloca a los dirigidos por Pablo Guede como líderes del primer campeonato de la temporada 2026.