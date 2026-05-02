¿A qué hora juega River Plate vs Atlético Tucumán y dónde ver partido de la Liga Profesional?

River Plate vs Atlético Tucumán protagonizarán un emocionante partido este domingo 3 de mayo. Ambos elencos se medirán en el marco de la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026. El ‘Millonario’ busca terminar la primera fase en el segundo lugar. Conoce los detalles de este encuentro.

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¿Cuándo juega River Plate vs Atlético Tucumán?

El duelo entre River Plate y Atlético Tucumán está programado para disputarse este domingo 3 de mayo. Este compromiso es válido por la fecha 9 del Torneo Apertura y se jugará en el Estadio Más Monumental.

¿A qué hora juega River Plate vs Atlético Tucumán?

A continuación, revisa los horarios confirmados para ver el inicio del partido entre River Plate vs Atlético Tucumán por la Liga Profesional Argentina:

Perú, Ecuador y Colombia: 4:30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 5:30 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 6:30 p. m.

México y Centroamérica: 3:30 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 5:30 p. m.

España: 11:30 p. m.

¿Dónde ver River Plate vs Atlético Tucumán EN VIVO?

El duelo entre River Plate vs Atlético Tucumán contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal exclusiva de ESPN para todo el territorio argentino. De igual manera, este partido podrá sintonizarse vía ONLINE por la app de streaming de Disney Plus.

Si resides en Estados Unidos, la transmisión de este encuentro estará a cargo de la señal de Fanatiz, fuboTV, TyC Sports Internacional y ViX.

River Plate vs Atlético Tucumán: previa del partido por Liga Profesional

River Plate llega con gran motivación al partido tras una valiosa victoria ante Bragantino en la Copa Sudamericana. El ‘Millonario’ tiene segura su participación en los playoffs de la Liga Profesional, por lo que se espera que presente un equipo con numerosos cambios.

River Plate ya tiene su lugar asegurado en la siguiente fase del Torneo Apertura

Sin embargo, el equipo de Eduardo Coudet también busca asegurar el segundo lugar en la tabla de posiciones para instalarse en los octavos de final. A la vez, realizará la dosificación necesaria para el partido del jueves ante Carabobo. Por ello, jugadores con menos rodaje en la temporada, como Kendry Paez, Germán Pezzela y Facundo Colidio, entre otros, se perfilan para tener minutos.

Por su parte, Atlético Tucumán se quedó sin opciones de alcanzar la zona de clasificación. No obstante, necesita sumar tres puntos para mejorar su posición en la tabla anual.

Atlético Tucumán necesita ganar para escalar posiciones en la tabla anual

River Plate vs Atlético Tucumán: pronóstico y apuestas

River Plate es el principal favorito para quedarse con la victoria ante Atlético Tucumán. Revisa las cuotas en las principales casas de apuesta.