¿A qué hora juega Real Madrid vs. Espanyol y dónde ver partido de LaLiga?

Real Madrid se medirá con Espanyol por la fecha 14 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium. Este partido es clave para ambos equipos. El conjunto catalán tiene que ganar para alejarse de la zona de descenso, mientras que el cuadro blanco se juega su última carta para llevarse el título.

¿Cuándo juega Real Madrid vs. Espanyol?

El partido entre Real Madrid y Espanyol se realizará el domingo 3 de mayo en el RCDE Stadium.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Espanyol?

Perú, Ecuador y Colombia: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Espanyol?

La transmisión del partido entre Real Madrid y Espanyol estará a cargo de DSports y DGO para Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.

En España, el duelo será televisado por Movistar+, LaLiga TV Bar, Vamos 2, Movistar Plus y M+ LaLiga TV.

Real Madrid vs. Espanyol: Apuestas

Apuestas Espanyol Empate Real Madrid Betsson 4.45 3.70 1.78 Betano 4.85 3.70 1.75 Bet365 4.50 3.90 1.73 1XBet 4.83 3.86 1.82 CoolBet 4.80 3.85 |.78 DoradoBet 4.50 3.60 1.83

Para las principales casas de apuestas, Real Madrid es favorito.

¿Cómo llega el Real Madrid?

Real Madrid atraviesa un complicado momento deportivo. Tiene que ganarle al Espanyol para continuar soñando con el título de LaLiga.

Al margen de cómo termine LaLiga, Real Madrid trabaja en lo que será la próxima temporada. El cuadro blanco busca entrenador y, según medios españoles, José Mourinho y Jürgen Klopp son los principales candidatos.