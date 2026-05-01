Partidos de hoy EN VIVO, sábado 2 de mayo: programación, horarios y canales de TV para ver fútbol

Este sábado 2 de mayo disfrutarás de un día lleno de partidos de las principales ligas locales y europeas. Por ejemplo, habrá acción en la Liga 1 2026 con el Alianza Lima vs. Moquegua. Después, tendremos el Fulham vs. Arsenal por la Premier League. En España se jugará el Barcelona vs. Osasuna, entre otros encuentros. En la siguiente nota podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por Liga 1 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|FC Cajamarca vs Sport Boys
|1.00 p. m.
|L1 Max
|ADT Tarma vs Atlético Grau
|3.15 p. m.
|L1 Max
|Cienciano vs Comerciantes Unidos
|5.30 p. m.
|L1 Max
|Alianza Lima vs CD Moquegua
|8.00 p. m.
|L1 Max
Partidos de hoy por Liga Femenina 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|FBC Melgar vs Universitario
|2.00 p. m.
|YouTube Bicolor
Partidos de hoy por Liga 2 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|César Vallejo vs Carlos Mannucci
|1.00 p. m.
|YouTube Bicolor
|Ayacucho FC vs Minas
|1.15 p. m.
|YouTube Bicolor
Partidos de hoy por LaLiga de España
|Partido
|Horario
|Canal
|Villarreal vs Levante
|7.00 a. m.
|Disney Plus
|Valencia vs Atlético Madrid
|9.15 a. m.
|DSports y DGO
|Alavés vs Athletic Club
|11.30 a. m.
|DSports y DGO
|Osasuna vs Barcelona
|2.00 p. m.
|ESPN y Disney Plus.
Partidos de hoy por Premier League
|Partido
|Horario
|Canal
|Brentford vs West Ham
|9.00 a. m.
|Disney Plus
|Newcastle vs Brighton
|9.00 a. m.
|Disney Plus
|Wolves vs Sunderland
|9.00 a. m.
|Disney Plus
|Fulham vs Arsenal
|11.30 a. m.
|ESPN y Disney Plus.
Partidos de hoy por Serie A
|Partido
|Horario
|Canal
|Udinese vs Torino
|8.00 a. m.
|Disney Plus
|Como vs Napoli
|11.00 a. m.
|ESPN 3 y Disney Plus
|Atalanta vs Genoa
|1.45 p. m.
|Disney Plus.
Partidos de hoy por Bundesliga
|Partido
|Horario
|Canal
|Bayern Munich vs Heidenheim
|8.30 a. m.
|ESPN y Disney Plus
|Eintracht Frankfurt vs Hamburgo
|8.30 a. m.
|Disney Plus
|Hoffenheim vs Stuttgart
|8.30 a. m.
|Disney Plus
|Union Berlin vs Colonia
|8.30 a. m.
|Disney Plus
|Werder Bremen vs Augsburgo
|8.30 a. m.
|Disney Plus
|Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
|11.30 a. m.
|ESPN 5 Disney Plus.
Partidos de hoy por Ligue 1
|Partido
|Horario
|Canal
|Nantes vs Marsella
|8.00 a. m.
|Disney Plus
|PSG vs Lorient
|10.00 a. m.
|ESPN 4 y Disney Plus
|Metz vs Mónaco
|12.00 p. m.
|Disney Plus
|Niza vs Lens
|2.05 p. m.
|Disney Plus.
Partidos de hoy por Liga Profesional de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Barracas Central vs Banfield
|12.00 p. m.
|Fanatiz
|Lanús vs Deportivo Riestra
|12.30 p. m.
|Fanatiz
|Central Córdoba vs Boca Juniors
|2.15 p. m.
|ESPN y Disney Plus
|San Lorenzo vs Independiente
|4.45 p. m.
|Fanatiz
|Unión Santa Fe vs Talleres
|4.45 p. m.
|Fanatiz
|Platense vs Estudiantes
|7.15 p. m.
Partidos de hoy por Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|Always Ready vs Nacional Potosí
|2.00 p. m.
|Entel TV
|Aurora vs Guabirá
|4.15 p. m.
|Entel TV
|Oriente Petrolero vs Tomayapo
|6.30 p. m.
|Entel TV
Partidos de hoy por Brasileirao
|Partido
|Horario
|Canal
|Botafogo vs Remo
|2.00 p. m.
|L1 Play
|Palmeiras vs Santos
|4.30 p. m.
|L1 Play
|Vitoria vs Coritiba
|4.30 p. m.
|L1 Play
|Athletico PR vs Gremio
|6.30 p. m.
|L1 Play
|Cruzeiro vs Atlético Mineiro
|7.00 p. m.
|L1 Play.
Partidos de hoy por Liga de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Boyacá Chicó vs Llaneros
|2.00 p. m.
|RCN
|Jaguares de Córdoba vs Cúcuta
|4.00 p. m.
|RCN.
Partidos de hoy por Serie A de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Deportivo Cuenca vs Técnico U.
|2.00 p. m.
|Zapping Sports
|LDU Quito vs Guayaquil City
|4.30 p. m.
|Zapping Sports
|Barcelona SC vs Manta
|7.00 p. m.
|Zapping Sports.
Partidos de hoy por Liga MX
|Partido
|Horario
|Canal
|Tigres UANL vs Guadalajara
|8.00 p. m.
|Telemundo
|Atlas vs Cruz Azul
|10.15 p. m.
|TUDN.
Partidos de hoy por Liga de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Juventud vs Wanderes
|10.30 a. m.
|Disney Plus
|CA Cerro vs Maldonado
|1.30 p. m.
|Disney Plus
|Liverpool vs Danubio
|4.30 p. m.
|Disney Plus