0

Partidos de hoy EN VIVO, sábado 2 de mayo: programación, horarios y canales de TV para ver fútbol

¡Toma nota, futbolero! Este sábado 2 de mayo se llevarán partidazos por la Liga 1, Premier League, LaLiga de España y más.

Revisa la agenda de los mejores partidos que se jugarán este sábado 2 de mayo.
COMPARTIR

Este sábado 2 de mayo disfrutarás de un día lleno de partidos de las principales ligas locales y europeas. Por ejemplo, habrá acción en la Liga 1 2026 con el Alianza Lima vs. Moquegua. Después, tendremos el Fulham vs. Arsenal por la Premier League. En España se jugará el Barcelona vs. Osasuna, entre otros encuentros. En la siguiente nota podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Partidos de hoy por Liga 1 2026

PartidoHorarioCanal
FC Cajamarca vs Sport Boys1.00 p. m.L1 Max
ADT Tarma vs Atlético Grau3.15 p. m.L1 Max
Cienciano vs Comerciantes Unidos5.30 p. m.L1 Max
Alianza Lima vs CD Moquegua8.00 p. m.L1 Max

Partidos de hoy por Liga Femenina 2026

PartidoHorarioCanal
FBC Melgar vs Universitario2.00 p. m.YouTube Bicolor

Partidos de hoy por Liga 2 2026

PartidoHorarioCanal
César Vallejo vs Carlos Mannucci1.00 p. m.YouTube Bicolor
Ayacucho FC vs Minas1.15 p. m.YouTube Bicolor

Partidos de hoy por LaLiga de España

PartidoHorarioCanal
Villarreal vs Levante7.00 a. m.Disney Plus
Valencia vs Atlético Madrid9.15 a. m.DSports y DGO
Alavés vs Athletic Club11.30 a. m.DSports y DGO
Osasuna vs Barcelona2.00 p. m.ESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por Premier League

PartidoHorarioCanal
Brentford vs West Ham9.00 a. m.Disney Plus
Newcastle vs Brighton9.00 a. m.Disney Plus
Wolves vs Sunderland9.00 a. m.Disney Plus
Fulham vs Arsenal11.30 a. m.ESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por Serie A

PartidoHorarioCanal
Udinese vs Torino8.00 a. m.Disney Plus
Como vs Napoli11.00 a. m.ESPN 3 y Disney Plus
Atalanta vs Genoa1.45 p. m.Disney Plus.

Partidos de hoy por Bundesliga

PartidoHorarioCanal
Bayern Munich vs Heidenheim8.30 a. m.ESPN y Disney Plus
Eintracht Frankfurt vs Hamburgo8.30 a. m.Disney Plus
Hoffenheim vs Stuttgart8.30 a. m.Disney Plus
Union Berlin vs Colonia8.30 a. m.Disney Plus
Werder Bremen vs Augsburgo8.30 a. m.Disney Plus
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig11.30 a. m.ESPN 5 Disney Plus.

Partidos de hoy por Ligue 1

PartidoHorarioCanal
Nantes vs Marsella8.00 a. m.Disney Plus
PSG vs Lorient10.00 a. m.ESPN 4 y Disney Plus
Metz vs Mónaco12.00 p. m.Disney Plus
Niza vs Lens2.05 p. m.Disney Plus.

Partidos de hoy por Liga Profesional de Argentina

PartidoHorarioCanal
Barracas Central vs Banfield12.00 p. m.Fanatiz
Lanús vs Deportivo Riestra12.30 p. m.Fanatiz
Central Córdoba vs Boca Juniors2.15 p. m.ESPN y Disney Plus
San Lorenzo vs Independiente4.45 p. m.Fanatiz
Unión Santa Fe vs Talleres4.45 p. m.Fanatiz
Platense vs Estudiantes7.15 p. m.

Partidos de hoy por Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
Always Ready vs Nacional Potosí2.00 p. m.Entel TV
Aurora vs Guabirá4.15 p. m.Entel TV
Oriente Petrolero vs Tomayapo6.30 p. m.Entel TV

Partidos de hoy por Brasileirao

PartidoHorarioCanal
Botafogo vs Remo2.00 p. m.L1 Play
Palmeiras vs Santos4.30 p. m.L1 Play
Vitoria vs Coritiba4.30 p. m.L1 Play
Athletico PR vs Gremio6.30 p. m.L1 Play
Cruzeiro vs Atlético Mineiro7.00 p. m.L1 Play.

Partidos de hoy por Liga de Colombia

PartidoHorarioCanal
Boyacá Chicó vs Llaneros2.00 p. m.RCN
Jaguares de Córdoba vs Cúcuta4.00 p. m.RCN.

Partidos de hoy por Serie A de Ecuador

PartidoHorarioCanal
Deportivo Cuenca vs Técnico U.2.00 p. m.Zapping Sports
LDU Quito vs Guayaquil City4.30 p. m.Zapping Sports
Barcelona SC vs Manta7.00 p. m.Zapping Sports.

Partidos de hoy por Liga MX

PartidoHorarioCanal
Tigres UANL vs Guadalajara8.00 p. m.Telemundo
Atlas vs Cruz Azul10.15 p. m.TUDN.

Partidos de hoy por Liga de Uruguay

PartidoHorarioCanal
Juventud vs Wanderes10.30 a. m.Disney Plus
CA Cerro vs Maldonado1.30 p. m.Disney Plus
Liverpool vs Danubio4.30 p. m.Disney Plus

No olvides revisar tu agenda deportiva

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

Lo más visto

  1. Universitario vs. Coquimbo Unido por Copa Libertadores: cuándo juegan, a qué hora y dónde ver

  2. Partidos de hoy EN VIVO, viernes 1 de mayo: programación, horarios y canales de TV para ver fútbol

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano