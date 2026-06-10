Nolberto Solano salió campeón de importante torneo con la selección de Pakistán

Nolberto Solano logró su primer triunfo destacado como seleccionador de Pakistán. El técnico peruano llevó al equipo asiático a ganar el Torneo Internacional Diamond Jubilee tras vencer por 2-0 a Afganistán en la final, disputada en Maldivas.

Nolberto Solano se coronó campeón de importante campeonato con la selección de Pakistán

La competición contó con la participación de cuatro combinados invitados: Pakistán, Afganistán, Maldivas y la selección sub-23 de Bangladesh. Después de disputarse una liguilla entre todos, fueron pakistaníes y afganos quienes acumularon más puntos y obtuvieron el pase al partido decisivo.

El equipo comandado por el popular 'Ñol' firmó una campaña sobresaliente desde el arranque del certamen. No solo cerró invicta la fase regular, sino que antes ya había superado a Afganistán por 2-0, un marcador que reflejaba el buen momento futbolístico que atravesaba el conjunto.

Nolberto Solano salió campeón del Torneo Internacional de Fútbol del Jubileo de Diamante 2026 con la selección de Pakistán

En la final celebrada en el Estadio Nacional de Maldivas, Pakistán confirmó su dominio. El encuentro se encaminó a los 23 minutos con una brillante chalaca de Shayak Dost que inauguró el marcador, y Harun Hamid sentenció el triunfo en el tramo final para asegurar el campeonato y provocar la alegría de toda la expedición.

Con este triunfo, Solano añade un logro relevante a su trayectoria como entrenador y empieza a marcar diferencia en Pakistán, donde ya festejan uno de los títulos internacionales más notables de los últimos años.

¿Qué es el Torneo Internacional de Fútbol del Jubileo de Diamante 2026?

Este torneo adquirió una relevancia particular, ya que se celebró para conmemorar el 75.º aniversario de la federación de fútbol de Maldivas. Asimismo, funcionó como una preparación importante para las selecciones participantes de cara al Campeonato SAFF 2026.

El torneo también sufrió algunos cambios respecto a la planificación inicial. Sri Lanka, que había confirmado su participación, se retiró antes del comienzo de la competición y fue sustituida por Afganistán. Además, aunque en un principio se contemplaba la presencia de la selección absoluta de Bangladesh, finalmente el país asiático tomó parte con su equipo olímpico Sub-23.