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Solano dejo ‘picante’ respuesta a Ferrari por minimizar su paso en la FPF: “No hagas de guardaespaldas"

Nolberto Solano no dudó en responderle a Jean Ferrari tras sus recientes declaraciones, señalando que sostuvo una conversación con el director general de fútbol de la FPF.

Antonio Vidal
Nolberto Solano le respondió a Jean Ferrari. Foto: composición Líbero/X
Nolberto Solano le respondió a Jean Ferrari. Foto: composición Líbero/X
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¡Le respondió con todo! La discusión entre Jean Ferrari y Nolberto Solano suma un nuevo capítulo, luego de que el director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol realizara fuertes comentarios sobre la trayectoria del ‘Ñol’ como entrenador. Tras ello, la respuesta del ‘Maestrito’ no se hizo esperar.

En conversación con el programa ‘Fútbol Satélite’, Solano reafirmó sus cuestionamientos hacia la FPF, por lo que no dudó en dejarle una picante respuesta a Ferrari, indicando que no ejerce como guardaespaldas.

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Solano dejó ‘picante’ respuesta a Ferrari por minimizar su paso en la FPF

En conversación con el mencionado programa, Solano comentó que llegó a conversar con Ferrari. No obstante, indicó que deje de hacer de guardaespaldas de la FPF y le recomendó que se enfocara en su trabajo.

“Yo lo he llamado por teléfono, porque siempre hemos hablado. Hemos hecho Sub 17 y Sub 20 juntos. Le he dicho que no salga con el papel de ‘guardaespaldas’, que haga su trabajo. Me da gusto que esté en la federación y que haga lo que tenga que hacer, pero que no esté defendiendo lo indefendible”.

Solano también comentó las declaraciones que hizo Jean Ferrari sobre su trayectoria como entrenador.

“Le mencioné que no le he ganado a nadie y es verdad, pero que él también descendió con Vallejo. Todos tenemos malas y buenas”, sentenció.

Solano aclara sus comentarios sobre Alex Valera

En otro momento, el exjugador del Newcastle habló sobre sus comentarios hacia Álex Valera, delantero de Universitario de Deportes, y señaló que nunca le faltó el respeto.

“Quiero aclarar que nunca ofendí a Alex Valera, ustedes me conocen, tengo respeto por los futbolistas y esa no ha sido mi intención. Por eso ha saltado ‘La Bruja’ (Jean Ferrari). Mi compadre al que le digo: ‘Madera Barata’, porque se pica rápido”.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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