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FPF apunta a radical cambio de sistema para la Liga 1: ¿De qué se trata y cuándo se aplicaría?

Desde la Federación Peruana de Fútbol se buscará cambiar el formato de la Liga 1. ¿Qué cambios se tienen en mente? Te lo contamos aquí.

Antonio Vidal
Se tiene pensado realizar cambios en la Liga 1. Foto: composición Líbero
Se tiene pensado realizar cambios en la Liga 1. Foto: composición Líbero
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¡Se buscan realizar cambios en la Liga 1! Se conoció, de acuerdo con información del periodista Kevin Pacheco, que en una reciente reunión en la Federación Peruana de Fútbol se evaluaron modificaciones en el formato del torneo local, donde se buscaría reducir la cantidad de equipos participantes. Sin embargo, para que esto ocurra, también se plantea cambiar el sistema de descenso.

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Se buscará cambiar el formato en la Liga 1

De acuerdo a Pacheco, se buscará cambiar el formato de descenso para la temporada 2027 con el fin que en la temporada 2028, se jueguen con 16 equipos.

"El viernes hubo asamblea de bases en la Federación Peruana de Fútbol y la información que se tiene es que se deslizó la posibilidad, en dicha reunión, ya por tiempos no se puede ahora, pero que en el 2027 el sistema de descenso pueda cambiar", explicó el periodista. deportivo en L1 Max.

Este posible cambio ha sido bien aceptado por los seguidores del torneo local, pues consideran que así habría más competitividad. Además, señalan que es una medida que debió tomarse hace tiempo.

Tal como se dio a conocer, por ahora se trata únicamente de una propuesta impulsada desde la FPF; sin embargo, habrá que esperar para saber si los clubes, tanto de la Liga 1 como de la Liga 2, respaldan esta iniciativa para el torneo nacional.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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