Club de provincia anunció su renuncia en pleno desarrollo de la Liga: "Retiro voluntario"

¡Sorpresa en el fútbol peruano! Un importante equipo del interior del país sorprendió a los aficionados al presentar de forma oficial su renuncia voluntaria en pleno transcurso del campeonato, generando un fuerte golpe en la programación de la Liga. El club alegó problemas financieros que imposibilitan que pueda competir.

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Club de provincia anunció su renuncia en pleno desarrollo de la Liga

Se trata del FC San Marcos, club que pertenece a la provincia de Ancash, y que se encontraba participando de la Liga 2. Sin embargo, en un giro de 180 grados, se confirmó que presentaron su renuncia formal ante la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"Por medio de la presente, el Fútbol Club San Marcos, debidamente representado por su presidente, comunica su decisión de retirarse voluntariamente de la competencia correspondiente a la temporada 2026", mencionaron en la primera parte de su comunicado.

Del mismo modo, en su pronunciamiento revelaron que decidieron tomar esta drástica medida por la compleja situación económica que atraviesa el club. Un factor que les imposibilita cumplir con las obligaciones que requieren para cada uno de sus partidos.

FC San Marcos presentó su renuncia ante la FPF y no jugará más la Liga 2 2026

“La presente decisión responde a razones económicas y financieras debidamente evaluadas a nivel institucional, las cuales imposibilitan garantizar el cumplimiento adecuado de las obligaciones derivadas de la participación en el torneo, priorizando así una actuación responsable y ordenada frente a la organización y terceros involucrados”, acotaron.

Finalmente, solicitaron a la FPF tomar las acciones administrativas y deportivas que se requieran pertinentes ante su salida de la Liga 2. “En ese sentido, solicitamos se sirvan tomar conocimiento del presente retiro, disponiendo las acciones administrativas y deportivas que correspondan conforme a la normativa vigente. El club reafirma su voluntad de colaborar con las autoridades deportivas en todo lo necesario para formalizar correctamente este proceso”, sentenciaron.

Por el momento, la FPF no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que confirmen la salida del cuadro de provincia en las próximas horas.

FC San Marcos no logró ganar en la Liga 2 2026

Hasta el momento ya se han disputado dos fechas de la Liga 2 2026, donde FC San Marcos evidenció en el campo sus problemas internos y limitaciones económicas para poder competir. En su primer duelo, perdió como local por 3-0 ante Unión Comercio y en la segunda jornada cayó 5-1 ante la Academia Cantolao.

De igual manera, es preciso señalar que el cuadro de Ancash fue uno de los equipos que no continuó con sus entrenamientos durante el parón por las elecciones presidenciales en nuestro país. Su próximo partido iba a ser ante Pirata FC este domingo 19 de abril.