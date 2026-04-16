Pablo Guede dirigió a Sekou Gassama en histórico club español: así reaccionaba la prensa

Por aquel 2022, Pablo Guede, actual entrenador de Alianza Lima, llegó a España para dirigir a un histórico club que se encontraba en la segunda división, donde conoció a quien sería el actual delantero de Universitario de Deportes, Sekou Gassama. Aunque en la actualidad ambos tienen caminos diferentes, no deja de ser un dato que muchas personas quizás no sabían. En ese sentido, la llegada del técnico argentino al Málaga CF fue noticia en España.

Muchos consideraban que la llegada de Guede al club abría un camino para Gassama, quien para ese entonces pertenecía al Valladolid, pero se encontraba a préstamo en Málaga.

Así reaccionaba la prensa española a Pablo Guede y Sekou Gassama

Diversos medios reaccionaron a la llegada de Guede, destacando que esta sería una oportunidad para que Gassama pueda tener más minutos en el equipo, pues su participación en Málaga no estaba siendo la mejor.

“Eran los primeros minutos de Sekou Gassama tras un mes, los primeros con Pablo Guede en el banquillo. Su papel en estos meses ha sido escaso. Desde la llegada de Natxo González sólo había podido disputar media hora en 10 partidos, entrando de refresco en los compases finales. Es por esto que sus minutos ante el Leganés y el gol que logró a los pocos de haber entrado significaron mucho para el delantero catalán, que reconoce que sufrió durante este tiempo”.

“La llegada de Pablo Guede abre un camino para Sekou. No sólo a él, sino también para el resto de jugadores que no estaban contando, ávidos de minutos y de protagonismo”, se lee en la nota del medio Málaga Hoy.

Así reaccionó el medio Málaga Hoy

Por otro lado, el medio Canal Sur también tuvo una reacción particular en su momento, pero fue más tajante con el rendimiento del español-senegalés.

“La llegada de Pablo Guede ha reactivado a la afición malaguista. Prueba de ello es que La Rosaleda con casi toda seguridad va a presentar este sábado la mejor entrada de la temporada, mejorando la cifra de espectadores que se dio el pasado el pasado 20 de noviembre con la visita de Las Palmas. Esa tarde el Málaga logró su última victoria en casa”.

“El debut de Guede vendrá condicionado por las numerosas bajas con las que deberá afrontar el partido ante el Valladolid. Una de ellas será la Sekou Gassama, futbolista cedido por el Valladolid y que no jugará por lo que se conoce como 'clausula del miedo'. Por desgracia no será una ausencia significativa y es que el fichaje más caro solo ha sido titular en seis partidos marcando solo dos goles. La pantera se ha convertido en el gran fiasco de la temporada”, escribió el mencionado medio.

Canal Sur fue más tajante en reacción, minimizando la participación de Sekou Gassama

¿Cuántos partidos dirigió Pablo Guede a Sekou Gassama?

Durante ese tiempo Sekou Gassama tuvo cinco encuentros oficiales bajo la dirección de Pablo Guede, donde pudo marcar un gol.