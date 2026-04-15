Universitario definió fichaje de nuevo delantero para reemplazar a Sekou Gassama: "Negociación"

¡No va más! Tras caer derrotado en Copa Libertadores ante Coquimbo Unido, Universitario de Deportes buscará nuevas alternativas en el equipo, ya que Javier Rabanal le dio la oportunidad a Sekou Gassama para demostrar su juego. Sin embargo, este fue demasiado bajo para lo que el tricampeón del fútbol peruano necesita, sobre todo en torneos internacionales, por lo que podrían ser sus últimas semanas en el club.

De acuerdo a información del periodista deportivo Gustavo Peralta en el programa Modo Fútbol, se señaló que Gassama no estaría en los planes de Javier Rabanal y se tiene prevista su salida apenas termine el Torneo Apertura de la Liga 1.

Universitario buscará fichar a otro delantero

En la interna de la 'U' se tiene previsto que, cuando acabe el Apertura, Gassama salga del club. No obstante, el jugador que los cremas tienen en mente mantiene contrato, por lo que deberán ‘romper el chanchito’ y poner un monto económico sobre la mesa.

"En la 'U' hay un convencimiento de que Gassama no va a continuar apenas acabe el Apertura. Hay un respeto y un respaldo al profesional. Pero son conscientes de que deben de tomar decisiones. Ahora, la 'U' no tiene dos opciones, tienen una. Tienen un nombre claro, contundente, que juega en Sudamérica, no va a venir de otro lado, tiene contrato, que tienen que ver cómo sacarlo, ya hicieron saber su intención de fichar a este jugador. Todavía no puedo decir el nombre porque tiene que avanzar”.

Además, aclaró que este jugador no ha jugado en el fútbol peruano. Aunque señaló que se espera que en los próximos días se pueda revelar más información.

“No ha jugado en el fútbol peruano, pero es un delantero importante. La 'U' tiene que poner plata para traerlo. Eso no quita que en unos días avance la negociación. No queda mucho tiempo para que la 'U' asegure a este jugador y tener claro que cuando termine el Apertura ya tienen este elemento para reemplazar a Gassama y poder dar otro aire para el Clausura", fueron las palabras de Peralta.