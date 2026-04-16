Sekou Gassama y su fuerte relación con Alianza Lima: ¿Puede ser refuerzo para el Clausura?

Debido a su pésimo rendimiento en Universitario de Deportes, Sekou Gassama está a punto de dejar el club y buscar dónde continuar con su futuro profesional. En ese sentido, recientemente se confirmó que el delantero tiene un fuerte vínculo con Alianza Lima y muchos quieren saber si existe la posibilidad de verlo vistiendo la camiseta blanquiazul en la segunda parte de la Liga 1 2026. Te contamos todos los detalles.

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Resulta que el periodista José Varela reveló en el programa Linkeados que el atacante senegalés estuvo en su momento bajo las órdenes de Pablo Guede, cuando ambos se encontraban en Málaga de España e incluso muchos creyeron que el africano retomaría su mejor versión bajo el mando del argentino. “La llegada de Pablo Guede abre un camino para Sekou. No sólo a él, sino también para el resto de jugadores que no estaban contando, ávidos de minutos y de protagonismo”, indicó hace unos años el medio Málaga Hoy.

Por ello, el director técnico de Alianza Lima conoce muy bien cómo juega Sekou Gassama y cuáles son tanto sus fortalezas como debilidades. Es decir, puede encontrar la forma de explotar sus habilidades y convertirlo en un delantero de temer para el resto de la temporada. Motivo por el cual algunos hinchas comenzaron a fantasear con el posible fichaje del senegalés.

Pablo Guede dirigió a Sekou Gassama.

Sin embargo, de momento no hay información al respecto y lo único cierto es que tanto el futbolista como entrenador se conocen bien, al menos en el ámbito profesional. Eso sí, el mercado de fichajes se abre en julio y Pablo Guede quiere reforzar varias áreas del plantel para el resto de la Liga 1 2026, siendo una de las prioridades contratar un nuevo atacante tras el bajo rendimiento de Luis Ramos y Federico Girotti.

¿En qué clubes ha jugado Sekou Gassama?

Estos han sido los clubes del nacido en España, pero nacionalidad senegalesa: