Ex Bayer Leverkusen es fijo todo el 2026 en Alianza Lima y apunta a salir campeón de la Liga 1

Esta temporada Alianza Lima quiere salir campeón de la Liga 1 2026, por lo que debe hacerse con el Torneo Apertura y Clausura del fútbol peruano. En ese sentido, los blanquiazules contarán con un elemento que tiene pasado en el Bayer Leverkusen de Alemania y los hinchas están sumamente emocionados por el rendimiento que viene mostrando actualmente. Te contamos quién es.

Nos referimos a Alejandro Duarte, portero que se ha ganado la titularidad en el cuadro dirigido por Pablo Guede y tiene en la banca a Guillermo Viscarra, arquero de la selección boliviana. El peruano llegó esta campaña a Matute y tiene contrato todavía hasta finales del 2028, es decir que le quedan, sin contar este, dos años más como integrante de los íntimos.

Vale precisar que el guardameta de Alianza Lima cuenta con amplia experiencia y sabe muy bien lo que es jugar en el extranjero, ya que se formó en el Bayer Leverkusen antes de llegar al Perú para jugar por Juan Aurich. Si bien el golero es peruano, nació en Múnich, Alemania, por lo que también cuenta con dicha nacionalidad. A parte del país germánico, ha militado en diversos clubes de México y en la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.

Alejandro Duarte con la camiseta de Alianza Lima.

De esta forma, los blanquiazules tienen portero para rato porque Alejandro Duarte ha retomado su mejor versión y no piensa cederle el puesto a Guillermo Viscarra, quien de forma totalmente inesperada se vio relegado al banquillo. El arquero boliviano salió unas fechas por lesión y luego para unirse a su selección con miras al repechaje mundialista, y al volver se dio con la sorpresa de que ya no era el titular para Pablo Guede.

Alejandro Duarte habló sobre Guillermo Viscarra

Tras la victoria sobre ADT, la prensa entrevistó a Alejandro Duarte y el guardameta se refirió a si ya le ganó el puesto a Guillermo Viscarra. “Muy contentos. Nos había costado los últimos años y reponernos después del clásico es muy meritorio. No siento que el puesto es mío. Lo más importante es el resultado grupal", indicó el mencionado futbolista.