Alianza Lima y sus 5 bajas para el partido clave contra Cusco FC por el Torneo Apertura

Alianza Lima enfrentará a Cusco FC por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 el sábado 18 de abril de 2026 desde el Estadio Alejandro Villanueva, Matute. Previo a este encuentro clave por la definición del primer campeonato del año, el técnico blanquiazul, Pablo Guede, decidió dejar fuera de lista a cinco jugadores: Estamos hablando de D'Alessandro Montenegro, Piero Cari, Alessandro Burlamaqui, Federico Girotti y Pedro Aquino.

Alianza Lima y sus cinco bajas para el partido contra Cusco FC por la definición del Torneo Apertura

Guede decidió citar a 20 futbolistas para enfrentar a Cusco FC por la jornada 11 del Apertura. Sin embargo, también dejó afuera de la lista final de convocados a cinco jugadores.

El técnico argentino toma la importante medida de no llevar al Estadio Alejandro Villanueva como parte de los elementos disponibles para sumar minutos ante el cuadro cusqueño a Montenegro, Cari, Burlamaqui, Girotti y Aquino.

D'Alessandro Montenegro, Piero Cari, Alessandro Burlamaqui, Federico Girotti y Pedro Aquino quedaron fuera de la lista de convocados para el partido de Alianza Lima vs Cusco FC

Pablo Guede, ya en anteriores ocasiones, había tomado la decisión de no convocar en partidos previos a cuatro de los cinco futbolistas mencionados por decisión técnica, por lo que en esta ocasión la razón sería la misma.

No obstante, el único que sí está confirmado que es baja por lesión es el delantero argentino Federico Girotti, quien en el duelo ante ADT sufrió de una fuerte dolencia en el hombro.

Cabe mencionar que Alianza Lima buscará vencer a Cusco FC de forma obligatoria si desea seguir soñando con el título del Torneo Apertura de la Liga 1, ya que actualmente se ubica en el segundo lugar a tres puntos del primer lugar, que en esta ocasión son Los Chankas.

Pablo Guede y los futbolistas que convocó para vencer a Cusco FC por el Torneo Apertura

Arqueros

Guillermo Viscarra

Alejandro Duarte

Defensas

Luis Advíncula

Gianfranco Chávez

Josué Estrada

Marco Huamán

Mateo Antoni

Renzo Garcés

Volantes

Alan Cantero

Gaspar Gentile

Eryc Castillo

Jesús Castillo

Jairo Vélez

Esteban Pavez

Kevin Quevedo

Fernando Gaibor

Jean Pierre Archimbaud

Delanteros