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Alianza Lima y sus 5 bajas para el partido clave contra Cusco FC por el Torneo Apertura
Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, decidió dejar fuera de lista de convocados a 5 futbolistas para el partido ante Cusco FC por la definición del Torneo Apertura de la Liga 1.
Alianza Lima enfrentará a Cusco FC por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 el sábado 18 de abril de 2026 desde el Estadio Alejandro Villanueva, Matute. Previo a este encuentro clave por la definición del primer campeonato del año, el técnico blanquiazul, Pablo Guede, decidió dejar fuera de lista a cinco jugadores: Estamos hablando de D'Alessandro Montenegro, Piero Cari, Alessandro Burlamaqui, Federico Girotti y Pedro Aquino.
Alianza Lima y sus cinco bajas para el partido contra Cusco FC por la definición del Torneo Apertura
Guede decidió citar a 20 futbolistas para enfrentar a Cusco FC por la jornada 11 del Apertura. Sin embargo, también dejó afuera de la lista final de convocados a cinco jugadores.
El técnico argentino toma la importante medida de no llevar al Estadio Alejandro Villanueva como parte de los elementos disponibles para sumar minutos ante el cuadro cusqueño a Montenegro, Cari, Burlamaqui, Girotti y Aquino.
D'Alessandro Montenegro, Piero Cari, Alessandro Burlamaqui, Federico Girotti y Pedro Aquino quedaron fuera de la lista de convocados para el partido de Alianza Lima vs Cusco FC
Pablo Guede, ya en anteriores ocasiones, había tomado la decisión de no convocar en partidos previos a cuatro de los cinco futbolistas mencionados por decisión técnica, por lo que en esta ocasión la razón sería la misma.
No obstante, el único que sí está confirmado que es baja por lesión es el delantero argentino Federico Girotti, quien en el duelo ante ADT sufrió de una fuerte dolencia en el hombro.
Cabe mencionar que Alianza Lima buscará vencer a Cusco FC de forma obligatoria si desea seguir soñando con el título del Torneo Apertura de la Liga 1, ya que actualmente se ubica en el segundo lugar a tres puntos del primer lugar, que en esta ocasión son Los Chankas.
Pablo Guede y los futbolistas que convocó para vencer a Cusco FC por el Torneo Apertura
Arqueros
- Guillermo Viscarra
- Alejandro Duarte
Defensas
- Luis Advíncula
- Gianfranco Chávez
- Josué Estrada
- Marco Huamán
- Mateo Antoni
- Renzo Garcés
Volantes
- Alan Cantero
- Gaspar Gentile
- Eryc Castillo
- Jesús Castillo
- Jairo Vélez
- Esteban Pavez
- Kevin Quevedo
- Fernando Gaibor
- Jean Pierre Archimbaud
Delanteros
- Paolo Guerrero
- Luis Ramos
- Geray Motta
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