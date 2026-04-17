Alianza Lima vs. Cusco FC por el Torneo Apertura: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

Alianza Lima vs. Cusco FC se enfrentan este sábado 18 de abril, desde el Estadio Alejandro Villanueva, en un partido correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Alianza Lima vs. Cusco FC: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de la Liga 1 Perú y deseas sintonizar el partido entre Alianza Lima vs. Cusco FC, por la undécima fecha del Torneo Apertura 2026, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 19.00 horas

Perú: 20.00 horas

Ecuador: 20.00 horas

Colombia: 20.00 horas

Bolivia: 21.00 horas

Chile: 21.00 horas

Venezuela: 21.00 horas

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 21.00 horas

Argentina: 22.00 horas

Brasil: 22.00 horas

Paraguay: 22.00 horas

Uruguay: 22.00 horas

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Cusco FC?

Si quieres ver EN VIVO ONLINE el partido de Alianza Lima vs. Cusco FC, por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú, tendrás que sintonizar L1 MAX (antes Liga 1 MAX), señal que se transmite por los siguientes operadores: DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Win TV.

Alianza Lima vs. Cusco FC por el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú

Será la primera vez en este 2026 en la que los clubes Alianza Lima y Cusco FC se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones del Torneo Apertura, el conjunto blanquiazul es uno de los líderes junto a los Chankas —que tiene un partido menos—, mientras que el elenco cusqueño está muy lejos del primer lugar.

Alianza Lima, con 23 puntos, necesita ganar en casa y al mismo esperar que los de Andahuaylas no sumen de a tres para ser los únicos líderes del primer torneo de la Liga 1 Perú 2026. Por su parte, Cusco FC (séptimo) querrá ganar unidades pensando en la tabla acumulada.