Chankas vs Atlético Grau EN VIVO: a qué hora juega, pronósticos y dónde ver partido por Liga 1

Chankas vs Atlético Grau se enfrentan por este viernes 17 de abril por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El cuadro andahuaylino saldrá a la cancha con el objetivo de seguir firme en el liderato de la tabla de posiciones. Este duelo se jugará en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas y dará inicio a las 3:00 p. m. (hora peruana). La transmisión va por la señal EN VIVO de L1 MAX.

¿A qué hora juega Chankas vs Atlético Grau?

Estos son los horarios para el inicio del partido de Chankas vs Atlético Grau en los distintos países del mundo:

Perú, Ecuador y Colombia: 3:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 5:00 p. m.

México y Centroamérica: 2:00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 4:00 p. m.

España: 10:00 p. m.

¿Dónde ver Chankas vs Atlético Grau EN VIVO?

El partido entre Chankas vs Atlético Grau contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio nacional. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

Del mismo modo, este compromiso estará disponible de forma ONLINE por la app de streaming de L1 Play, DGO, Claro TV+, Movistar App, entre otros.

Previa del partido Chankas vs Atlético Grau por el Torneo Apertura

Los Chankas llegan a este partido con el objetivo de seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. El equipo comandado por el DT Walter Paolella es la gran sorpresa del campeonato y de ganar se consolidará como líder en solitario de la Liga 1.

El cuadro andahuaylino llega de vencer a FC Cajamarca en la última fecha gracias a Adrián Quiroz, una de las estrellas del equipo. Además, en su plantel cuentan con grandes jugadores como Abdiel Ayarza, Jarlín Quintero y su máximo goleador Franco Torres.

Chankas es la gran revelación de la Liga 1 y sigue invicto en el Torneo Apertura

Por su parte, Atlético Grau no ha logrado repuntar del todo y encadena una racha de tres empates consecutivos, aunque también suman cuatro fechas sin perder. Bajo el mando de Gerardo Ameli, los ‘Albos’ tienen la obligación de ganar para abandonar la zona de descenso, por lo que se esperanza en figuras como Raúl Ruidíaz, Christian Neira, entre otros.

Atlético Grau se ubica en la zona de descenso de la Liga 1

Chankas vs Atlético Grau: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Los Chankas son considerados como los principales favoritos para quedarse con el triunfo ante Atlético Grau y recuperar el liderato en la tabla de posiciones. Revisa las cuotas en las principales casas de apuesta.

Casas de apuestas Chankas Empate Atlético Grau Betsson 1.68 3.45 5.25 Betano 1.75 3.80 5.30 Te Apuesto 1.67 3.45 5.01 1xBet 1.69 3.50 5.16 Coolbet 1.57 3.80 5.90 DoradoBet 1.72 3.66 5.33

Chankas vs Atlético Grau: alineaciones probables

Posible alineación de Chankas: Hairo Camacho; Ayrthon Quintana, Davis Gonzáles, Oshiro Takeuchi, Carlos Pimienta; Kelvin Sánchez, Hector Gonzáles, Jorge Palomino: Adrián Quiroz, Jarlim Quintero y Franco Torres.

Posible alineación de Atlético Grau: Patricio Álvarez; Rodrigo tapia, Lucas Acevedo, Ignacio Tapia, Elsar Rodas; Santiago Torres, Fredy Oncoy, Rafael Guarderas, Christian Neira; Paulo de la Cruz y Raúl Ruidíaz.

Chankas vs Atlético Grau: historial de enfrentamientos

18/08/2025 | Chankas 3-2 Atlético Grau

10/03/2025 | Atlético Grau 2-1 Chankas

21/08/2024 | Atlético Grau 1-1 Chankas

15/03/2024 | Chankas 0-1 Atlético Grau

16/09/2021 | Chankas 3-1 Atlético Grau

Entradas Chankas vs Atlético Grau: ¿Cuánto están y dónde comprar?

Estos son los precios de los boletos para asistir al partido ante Chankas vs Atlético Grau mediante la web de Vaope:

Occidente: S/54,40

Oriente: S/43,50

Norte S/32,70

¿En qué estadio juegan Chankas vs Atlético Grau?

Así luce el Estadio Los Chankas de Andahuaylas.

El duelo entre Chankas CYC vs Atlético Grau está programado para disputarse en el Estadio Los Chankas de la ciudad de Andahuaylas. Este recinto está ubicado a 2.926 m.s.n.m. y cuenta con una capacidad para albergar a 10.000 espectadores.