Revelan en qué club grande quiere jugar Adrián Quiroz, figura de la Liga 1: "Se muere por ir’”

Uno de los jugadores que la está rompiendo en la Liga 1 2026 es Adrián Quiroz. El volante de 26 años es una de las figuras de Los Chankas y, gracias a su buen nivel, fue convocado por Mano Menezes a la selección peruana para la fecha FIFA de marzo.

Revelan en qué club grande del Perú quiere jugar Adrián Quiroz

En el programa Pepas de la PM, Gustavo Peralta indicó que Adrián Quiroz quiere jugar en Universitario de Deportes, club donde realizó divisiones menores.

“Puede ser (ser el gran fichaje de los cremas para el Clausura). Se muere por ir a Universitario. Saludos para Adrián, que le da like a toda la publicación de la ‘U’ que pongo”, contó el comunicador.

Adrián Quiroz pasó por Universitario

Adrián Quiroz destacó por su buen pie y habilidad en el campo durante su etapa en las inferiores de Universitario, club donde terminó completando su formación. Antes de ello, había iniciado su carrera en las divisiones menores de la Academia Cantolao.

En 2018, la dirigencia de Universitario le ofreció su primer contrato profesional, fruto de su desempeño en las divisiones menores. Un año más tarde debutó en la Copa Bicentenario, aunque no logró afianzarse en el plantel principal. Por ello, a finales de 2020 optó por dejar el club y fichar por Atlético Grau, en busca de mayores oportunidades de juego.

¿Hasta cuándo es el contrato de Adrián Quiroz con Los Chankas?

Adrián Quiroz es una de las grandes figuras de Los Chankas y según indicaron, el volante nacional tiene contrato con los 'Guerreros de Andahuaylas' hasta finales del 2027.