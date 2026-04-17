¿Javier Rabanal renunció a Universitario previo al duelo ante Melgar? Revelan la verdad

En las últimas horas, empezó a surgir el rumor de que Javier Rabanal habría renunciado a Universitario de Deportes por todo el contexto en el que está envuelto: la reciente derrota por Copa Libertadores, el bajo rendimiento de su equipo y que está lejos de los primeros puestos del Torneo Apertura. En ese sentido, acaban de revelar que el español no ha decidido abandonar el cuadro merengue y si es que se da una salida, sería porque la directiva considera que su tiempo en el club no va más.

¿Javier Rabanal a Universitario de Deportes?

En el último programa de ‘Mano a Mano’, el periodista Michael Succar señaló que desde Universitario se comunicaron con él para desmentir la información de que Javier Rabanal habría puesto su cargo a disposición tras una aparente visita de hinchas cremas a su cargo.

“La gente está diciendo, pero es algo que me desmienten, ¿verdad? Porque se dijo que por ahí los hinchas habrían visitado a Rabanal. Me dicen que no es real y que, en caso si es que el técnico saliese, va a ser evidentemente porque en la directiva de la ‘U’ creen que, por ahí, el futuro de la ‘U’ no es mejor con él. ¿Me entiendes?”, empezó diciendo Succar.

Tras esto, el periodista enfatizó en que desde Universitario ven muy convencido al entrenador y que es muy difícil que él renuncie. Eso sí, recalcó que se encuentra en evaluación, más en esta situación y que su futuro podría definirse tras el partido de este domingo ante Melgar.

“Difícilmente ven, por lo convencido que ven al entrenador, renunciando Rabanal. Y sí, o sea, todos los técnicos están en evaluación, más en la ‘U’, más en esta situación, y muchas cosas van a depender del partido del fin de semana. Porque, como tú dices, depende mucho de las maneras y de los modos de como giran los resultados. A su vez, también ven que, en caso la ‘U’ saque un buen resultado, por ahí el escenario cambia. Si es que evidentemente a la ‘U’ no le va tan bien y, de repente, hay un resultado que no es el óptimo, también se puede edificar un escenario más negativo. Entonces, básicamente eso me dijeron y muchas cosas dependen del partido con Melgar”, señaló.

¿Cuándo juegan Universitario vs FBC Melgar?

El duelo entre Universitario vs FBC Melgar se jugará este domingo 19 de abril a partir de las 5.15 p. m. en el Monumental de la UNSA y contará con transmisión de L1 Max.