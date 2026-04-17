Destacado volante no descarta llegar a Universitario para el Clausura: "Posibilidad"

El momento deportivo de Universitario no es el mejor. La derrota ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores fue un duro golpe que desató una serie de cuestionamientos contra los jugadores y el entrenador Javier Rabanal. Se conoció que la directiva decidió buscar un delantero internacional para reemplazar a Sekou Gassama.

Sin embargo, el atacante no sería el único refuerzo de Universitario para el Clausura. Gustavo Peralta contó en el programa 'Pepas de la PM' que Piero Quispe no descarta regresar al cuadro crema. Si bien el jugador de 24 años tiene contrato con Pumas, la opción de volver al equipo de sus amores está latente.

“Piero Quispe termina el préstamo con Sydney FC a finales de mayo; tiene que volver a Pumas. Yo creo que tiene una posibilidad de transferencia importante. Según tengo entendido, él está muy atento a lo que pasa en Universitario y no descarta la posibilidad (de regresar)”, contó Peralta.

Luego, el comunicador explicó que en su momento existió una comunicación entre Álvaro Barco y el representante de Piero Quispe, pero no llegaron a un consenso en lo económico. A pesar de ello, quedaron en continuar con la conversación en un futuro.

“En ese momento hablaron; las cifras estaban muy lejos y dijeron: ‘Vamos a hablar más adelante’. ¿Quién sabe que ese más adelante es ahora o tal vez el próximo mes? Lo que sí tengo entendido es que está abierta la posibilidad de la ‘U’”, puntualizó.

Piero Quispe con ofertas en importantes ligas

Piero Quispe está a préstamo en Sydney FC, pero tiene contrato con Pumas de México. Según contó Gustavo Peralta, el volante de la selección peruana tiene opciones en la MLS, Argentina y Brasil.

“Tienen algunas posibilidades en Argentina, Brasil, en el mismo México y la MLS. Podría darse el caso de un club de Europa, no tan grande. De esos países que te mencioné tiene cosas, pero no descarta la ‘U’. Vamos a ver”, concluyó el comunicador.