Aseguran que Jorge Fossati regresará a Universitario de Deportes: "Vuelve sí o sí"

Javier Rabanal viene siendo criticado fuertemente por los hinchas de Universitario de Deportes debido a los malos resultados en el Torneo Apertura de la Liga 1 y Copa Libertadores 2026. Esta situación generó que los fanáticos cremas pongan como opción principal para ser el reemplazo del técnico español a Jorge Fossati. Ante ello, un medio reconocido reveló si el ‘Nono’ volvería a tienda merengue.

Revelan si Jorge Fossati volverá a Universitario tras posible salida de Javier Rabanal

El periodista César Vivar utilizó su programa 'Doble Punta' para analizar la situación de Rabanal con Universitario y, asimismo, reveló que desde Uruguay o España le revelaron que Fossati vuelve al club crema tras una posible salida del entrenador español.

"Alguien cercano (a Jorge Fossati) desde Montevideo o Madrid, que nos están viendo, me dicen que vuelve si o si. Nada más", afirmó el comunicador.

Video: Doble Punta

Cabe mencionar que el técnico uruguayo, Jorge Fossati, cuenta con experiencia en Universitario de Deportes, ya que fue bicampeón con el club y estuvo en 2023, 2024 y 2025 con el conjunto merengue.

Javier Rabanal y su complicado momento en Universitario de Deportes

Javier Rabanal ha sido criticado por los hinchas de Universitario debido a los resultados obtenidos por el entrenador en el Torneo Apertura de la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026.

El técnico español de 46 años ha disputado nueve partidos en el campeonato peruano y ha conseguido cinco victorias, tres empates y una derrota. Los duelos claves que fueron su bastión son la derrota ante Los Chankas y la amarga igualdad ante Sporting Cristal.

Mientras tanto, a nivel internacional, los hinchas de Universitario de Deportes criticaron lo hecho por Javier Rabanal luego de perder en condición de local ante Coquimbo Unido y no obtener una victoria ante Deportes Tolima cuando había opciones.