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Aseguran que Jorge Fossati regresará a Universitario de Deportes: "Vuelve sí o sí"

Jorge Fossati se asoma como posible opción para los hinchas para ser nuevo técnico de Universitario debido al complicado presente que vive Javier Rabanal

Luis Blancas
Afirman que Jorge Fossati volverá a Universitario tras posible salida de Javier Rabanal
Afirman que Jorge Fossati volverá a Universitario tras posible salida de Javier Rabanal | Foto: Universitario
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Javier Rabanal viene siendo criticado fuertemente por los hinchas de Universitario de Deportes debido a los malos resultados en el Torneo Apertura de la Liga 1 y Copa Libertadores 2026. Esta situación generó que los fanáticos cremas pongan como opción principal para ser el reemplazo del técnico español a Jorge Fossati. Ante ello, un medio reconocido reveló si el ‘Nono’ volvería a tienda merengue.

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Revelan si Jorge Fossati volverá a Universitario tras posible salida de Javier Rabanal

El periodista César Vivar utilizó su programa 'Doble Punta' para analizar la situación de Rabanal con Universitario y, asimismo, reveló que desde Uruguay o España le revelaron que Fossati vuelve al club crema tras una posible salida del entrenador español.

"Alguien cercano (a Jorge Fossati) desde Montevideo o Madrid, que nos están viendo, me dicen que vuelve si o si. Nada más", afirmó el comunicador.

Video: Doble Punta

Cabe mencionar que el técnico uruguayo, Jorge Fossati, cuenta con experiencia en Universitario de Deportes, ya que fue bicampeón con el club y estuvo en 2023, 2024 y 2025 con el conjunto merengue.

Javier Rabanal y su complicado momento en Universitario de Deportes

Javier Rabanal ha sido criticado por los hinchas de Universitario debido a los resultados obtenidos por el entrenador en el Torneo Apertura de la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026.

El técnico español de 46 años ha disputado nueve partidos en el campeonato peruano y ha conseguido cinco victorias, tres empates y una derrota. Los duelos claves que fueron su bastión son la derrota ante Los Chankas y la amarga igualdad ante Sporting Cristal.

Mientras tanto, a nivel internacional, los hinchas de Universitario de Deportes criticaron lo hecho por Javier Rabanal luego de perder en condición de local ante Coquimbo Unido y no obtener una victoria ante Deportes Tolima cuando había opciones.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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