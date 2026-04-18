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Javier Rabanal reveló si fue increpado por hinchas de Universitario: "Estoy..."

Javier Rabanal, DT de Universitario de Deportes, rompió su silencio para revelar si realmente fue increpado por los barristas del cuadro merengue.

Luis Blancas
Javier Rabanal confesó si realmente fue increpado por hinchas de Universitario
Javier Rabanal confesó si realmente fue increpado por hinchas de Universitario | Composición: Jax Latin Media
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Universitario de Deportes atraviesa un difícil momento luego de que los resultados en la Liga 1 y la Copa Libertadores no han sido lo esperado por los hinchas. Debido a ello, el periodista ‘Tato’ Luna reveló que barristas de la hincha merengue increparon al técnico Javier Rabanal. Ante ello, el entrenador español decidió romper su silencio y reveló si realmente sucedió cierta información.

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Javier Rabanal confesó si realmente fue increpado por hinchas de Universitario

En medio de su vuelo hacia Arequipa para disputar el partido ante Melgar, el técnico de Universitario, Rabanal, fue rodeado por distintos periodistas para consultarle sobre diversos temas puntuales acerca de la actualidad del conjunto crema.

Una de las preguntas que le hicieron al entrenador español fue sobre si realmente hubo altercado con la hinchada del club merengue, ya que según reveló el periodista Renato Luna en su programa 'Nada Que No Sepa', hinchas habían ido en horas de la noche a la residencia donde vive para increparlo por los malos resultados.

Video: Jax Latin Media

Ante ello, Javier Rabanal aclaró que la información es inexacta, ya que a esa hora él se encuentra en su casa en modo reposo por lo que deja saber entrelíneas que aquella noticia no sucedió y es más un rumor.

“Las horas que dijeron eso yo ya estoy acostado, así que no te puede decir. No hay ninguna noticia sobre eso. Por lo pronto no te puedo decir porque ni siquiera sé si es verdad", reveló.

Revelaron que hinchas de Universitario fueron a la casa de Javier Rabanal tras malos resultados

El comunicador ‘Tato’ Luna aprovechó su espacio ‘Nada Que No Sepa’ para dar a conocer que en la noche del jueves 16 de abril, un grupo de 15 hinchas de Universitario de Deportes se dirigió a la vivienda del entrenador Javier Rabanal. El motivo de su visita fue reclamarle por el desempeño insatisfactorio del equipo en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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