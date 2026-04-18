- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Cusco FC
- Atlético de Madrid vs. Real Sociedad
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1 2026
- Universitario vs. Géminis
Javier Rabanal reveló si fue increpado por hinchas de Universitario: "Estoy..."
Javier Rabanal, DT de Universitario de Deportes, rompió su silencio para revelar si realmente fue increpado por los barristas del cuadro merengue.
Universitario de Deportes atraviesa un difícil momento luego de que los resultados en la Liga 1 y la Copa Libertadores no han sido lo esperado por los hinchas. Debido a ello, el periodista ‘Tato’ Luna reveló que barristas de la hincha merengue increparon al técnico Javier Rabanal. Ante ello, el entrenador español decidió romper su silencio y reveló si realmente sucedió cierta información.
Javier Rabanal confesó si realmente fue increpado por hinchas de Universitario
En medio de su vuelo hacia Arequipa para disputar el partido ante Melgar, el técnico de Universitario, Rabanal, fue rodeado por distintos periodistas para consultarle sobre diversos temas puntuales acerca de la actualidad del conjunto crema.
Una de las preguntas que le hicieron al entrenador español fue sobre si realmente hubo altercado con la hinchada del club merengue, ya que según reveló el periodista Renato Luna en su programa 'Nada Que No Sepa', hinchas habían ido en horas de la noche a la residencia donde vive para increparlo por los malos resultados.
Video: Jax Latin Media
Ante ello, Javier Rabanal aclaró que la información es inexacta, ya que a esa hora él se encuentra en su casa en modo reposo por lo que deja saber entrelíneas que aquella noticia no sucedió y es más un rumor.
“Las horas que dijeron eso yo ya estoy acostado, así que no te puede decir. No hay ninguna noticia sobre eso. Por lo pronto no te puedo decir porque ni siquiera sé si es verdad", reveló.
Revelaron que hinchas de Universitario fueron a la casa de Javier Rabanal tras malos resultados
El comunicador ‘Tato’ Luna aprovechó su espacio ‘Nada Que No Sepa’ para dar a conocer que en la noche del jueves 16 de abril, un grupo de 15 hinchas de Universitario de Deportes se dirigió a la vivienda del entrenador Javier Rabanal. El motivo de su visita fue reclamarle por el desempeño insatisfactorio del equipo en la Liga 1 y la Copa Libertadores.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90