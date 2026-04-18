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Universitario aplastó 5-0 a duro rival y le devolvió la ilusión a todos sus hinchas

Universitario de Deportes derrotó contundentemente a su rival y generó la emoción de todos sus hinchas, acabando por ahora con la preocupación.

Francisco Esteves
Universitario aplastó 5-0 a duro rival.
Universitario aplastó 5-0 a duro rival. | Foto: Composición Líbero.
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Los hinchas de Universitario de Deportes estaban sumamente preocupados por el rendimiento del club en la Copa Libertadores, ya que perdieron ante Coquimbo Unido y complicaron su pase a octavos de final. Pese a ello, ahora la institución crema le dio una enorme alegría a su afición.

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Resulta que, en medio de las críticas hacia Javier Rabanal por sus resultados tanto en la Liga 1 como el torneo internacional, la 'U' sorprendió a sus fanáticos obteniendo un buen resultado. Aunque vale precisar que no fue en plantel principal el que venció por 5-0, sino la categoría 2013 en el Torneo Élite Federación Oro.

En dicha competición, Universitario de Deportes aplastó a Deportivo Municipal con goles de Gael Trigozo (3), Hamitt Guzmán y Thiago Aguirre. De esta forma, le dio una enorme alegría a su hinchada que se encontraba preocupada por lo que venía haciendo el elenco principal.

Universitario

Universitario goleó a Municipal.

Vale resaltar que el Torneo Élite Federación sirve como vitrina para los futuros talentos del fútbol peruano, ya que muchos de ellos probablemente terminen formando parte de la categoría mayor de la 'U', Alianza Lima, Sporting Cristal, entre otras instituciones deportivas de nuestro país.

Próximo partido de Universitario

El plantel principal de Universitario enfrentará a Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa, este domingo 19 de abril por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El duelo iniciará a las 17.15 horas y contará con transmisión de L1 MAX para todo el Perú.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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