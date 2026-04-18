¿Williams Riveros jugará ante Melgar? Dan importante noticia sobre el defensor paraguayo

Universitario de Deportes se enfrentará a FBC Melgar en un encuentro crucial correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. A pesar de ello, el equipo merengue enfrenta algunas ausencias antes de este compromiso, y uno de los jugadores que podría no participar es Williams Riveros. Sin embargo, recientemente se ha dado a conocer una noticia relevante acerca del defensor paraguayo.

¿Williams Riveros jugará el partido entre Universitario vs Melgar?

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, Riveros se reincorporó a los entrenamientos junto a sus compañeros del equipo de Universitario en el Estadio Monumental de Ate, en preparación para el partido contra Melgar.

Esta noticia podría entenderse de que el defensor paraguayo superó de forma completa sus molestias físicas y puede estar apto para disputar el partido ante el cuadro arequipeño en el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa.

Williams Riveros entrena y es posible que juegue el partido entre Universitario vs Melgar

“Información de Universitario: Williams Riveros trabaja a la par de sus compañeros en el entrenamiento en el Estadio Monumental”, afirmó el comunicador en su cuenta de X (antes Twitter).

Es importante señalar que antes de que Peralta divulgara esta información, Riveros fue evaluado por el personal médico del equipo Universitario de Deportes.

Universitario vs Melgar por el Torneo Apertura

Universitario se desplazará a Arequipa para medirse con FBC Melgar en el marco de la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, desde el Estadio Monumental de la UNSA. Este partido será determinante para el porvenir del entrenador y ciertos futbolistas del equipo crema.