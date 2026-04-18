Campeón con Universitario arremete contra Álvaro Barco tras malos resultados: "Le quedó grande"

Universitario de Deportes no atraviesa el mejor momento luego de que un bajón en el rendimiento del equipo acompañado de malos resultados en la Liga 1 y Copa Libertadores encendiera las críticas de los hinchas. En medio de ello, una referente crema rompió el silencio y no dudó en apuntar en contra de Álvaro Barco por las malas decisiones que ha tomado en el equipo.

Campeón con Universitario arremete contra Álvaro Barco tras malos resultados

Nos referimos a Carlos Galván, quien mediante durante su programa ‘En Blanco y Negro’ analizó la última derrota de Universitario ante Coquimbo Unido y no dudó en señalar al director deportivo, Álvaro Barco, como uno de los grandes responsables del mal momento del equipo.

Según indicó el popular ‘Negro’ Galván, el directivo se equivocó al momento de escoger a los fichajes, trayendo a jugadores que no tuvieron trascendencia en sus clubes anteriores como Sekou Gassama, Miguel Silveira y Héctor Fértoli, además de la contratación de Javier Rabanal.

Video: En Blanco y Negro

“¿No les parece que a Barco le quedó grande ser gerente deportivo de la ‘U’? Para mí es uno de los grandes culpables de traer a Sekou Gassama, Miguel Silveira, Javier Rabanal y Héctor Fértoli. ¿Quiénes fueron los jugadores que trajeron que más jugaron el año pasado? Caín Fara y Lisandro Alzugaray, que el año pasado tuvieron continuidad”, señaló el exjugador.

En esa misma línea, Carlos Galván insistió en que el cargo le “quedó muy grande” a Álvaro Barco y añadió que tanto él como Franco Velazco, administrador de Universitario, deberían dejar de lado el ego y reconocer errores en sus decisiones como la salida de Jorge Fossati y otros jugadores.

“Para mí a Barco le quedó muy grande, muy grande el cargo. El ego lo tiene que dejarlo en la puertita antes de entrar al Monumental, igual que (Franco) Velazco. Deben de retractarse de muchas cosas; deben levantar la mano y decir: me equivoqué con las salidas de (Rodrigo) Ureña, (Jairo) Vélez, Sebastián Britos y me equivoqué con el ‘Nono’ Fossati”, sentenció.

Carlos Galván y su pasado en Universitario

Carlos Galván llegó a las filas de Universitario en el año 2007, donde rápidamente se consolidó como una de las piezas más importantes del equipo. En 2009 fue elegido para portar la cinta de capitán en la ‘U’ y terminó siendo esencial en la obtención del título de la temporada 2009 en la recordada final ante Alianza Lima. Tras ello, el argentino se ganó el cariño y reconocimientos de los hinchas.