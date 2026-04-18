Miguel Rondelli, DT de Melgar, dio fuerte comentario sobre el sistema de Universitario: "Ellos..."

Universitario de Deportes se medirá contra FBC Melgar en el marco de la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, desde el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa. Antes de este importante partido, el entrenador del equipo local, Miguel Rondelli, expresó un contundente comentario acerca del club crema.

Miguel Rondelli, técnico de Melgar, dio rotundo comentario sobre Universitario

Melgar y Universitario se enfrentarán en un crucial partido que podría determinar el destino del equipo merengue, ya que en este momento el entrenador Javier Rabanal y ciertos jugadores, como Sekou Gassama, no están siendo bien acogidos por los aficionados.

Un desempeño desfavorable del conjunto de Ate podría llevar a la directiva encabezada por Franco Velazco a tomar decisiones sobre quiénes deberían seguir formando parte del equipo y quiénes no.

Debido a la relevancia del encuentro que se avecina, el entrenador de Melgar, Miguel Rondelli, examinó, alertó y compartió sus pensamientos acerca de Universitario de Deportes.

Universitario se enfrentará a Melgar por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1

El técnico argentino ha observado que el equipo crema utiliza una defensa de tres jugadores claramente definida. Tras analizar su estilo de juego, el entrenador planea estrategias para contrarrestar su táctica y obtener una victoria que les otorgue los tres puntos.

“Por más que estructuralmente la U y Boys (su rival de la fecha 10) jueguen con línea de tres, no todas líneas de tres son iguales, no hay un 4-4-2 igual y un 4-2-3-1 igual, ellos juegan con línea de tres, pero diferente, los carrileros de la U son más marcados y también cumplen una función importante en el rol defensivo, porque son laterales convertidos”, afirmó.

“Yo creo que el partido con la U va a ser distinto, ellos tienen dos puntas, van a jugar de visitante, si bien están obligados por el resultado, creo que no va a variar mucho su forma de jugar, juegan con tres jugadores en el medio, tiene mucha preponderancia, no solo los carrileros, sino también los interiores, entonces lo que tenemos que hacer es asegurar el dominio de la pelota, por ahí no ser tan verticales como fuimos contra Boys, sino intentar moverla de lado a lado para hacerlos sufrir, no solo el tema de la altura, sino el tema de que no se sientan cómodos con ese juego directo que tienen ellos. Si vamos a jugar juego directo con juego directo, el partido se va a partir y eso no nos va a favorecer, intentaremos hacer un partido inteligente desde la posesión de la pelota y de intentar proponer nuestras condiciones y de no entregarle la pelota al rival. Tenemos que ser protagonistas, saber dónde presionar y cómo presionar”, concluyó.

Universitario vs Melgar por el Torneo Apertura de la Liga 1

Universitario de Deportes enfrentará a FBC Melgar el domingo diecinueve de abril de 2026 por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa.