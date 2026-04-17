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Jhonny Vidales dio fuerte calificativo al partido entre Universitario vs Melgar: "Es un..."
Jhonny Vidales, figura de FBC Melgar, no se midió y dio rotundo calificativo al duelo contra Universitario de Deportes por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Universitario de Deportes enfrentará a Melgar por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa. Previo a este gran encuentro, Jhonny Vidales, figura destacada del cuadro rojinegro, no se guardó nada y dio un fuerte calificativo al partido que sostendrá contra el club crema.
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Jhonny Vidales, figura de Melgar, dio fuerte calificativo al partido contra Universitario
En conferencia de prensa antes del duelo ante Universitario, Vidales brindó comentarios sobre la actualidad de Melgar y el próximo encuentro que sostendrá ante el conjunto merengue por Liga 1.
El atacante de la escuadra rojinegra analizó el partido ante los cremas y afirmó que será un duelo muy importante y lo asumirán como se merece.
Asimismo, Jhonny Vidales, delantero de Melgar, afirmó que vencer a Universitario de Deportes los ayudará a seguir creciendo como club y, sobre todo, reafirmar el apoyo de los hinchas arequipeños.
Jhonny Vidales calificó de importante el partido entre Universitario vs Melgar
"Es un compromiso muy importante contra la 'U' y lo vamos a afrontar como tal. Después se puede ganar, perder o empatar, pero creo que estamos afrontando esta situación por nosotros y por toda la hinchada”, afirmó en primera instancia.
“Este partido lo tomamos no como una prueba, sino para seguir creciendo como equipo; es decir, para mantener el estilo de juego y seguir escalando en el Apertura. Sabemos que estamos en deuda acá en Arequipa y estamos concentrados en eso. Queremos seguir plasmando lo que se hizo el día martes por más tiempo, obviamente, y dejar el 100% en el partido también", finalizó.
Universitario vs Melgar por Torneo Apertura de la Liga 1
Universitario de Deportes y Melgar se enfrentarán el domingo 19 de abril de 2026 a las 5.15 p. m. por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Monumental de la Unsa en Arequipa.
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